В путь без барьеров

Отныне железнодорожники будут бесплатно помогать инвалидам садиться и выходить из вагонов поездов.

Как пояснили нам в городской прокуратуре, федеральный закон недавно внес изменения в устав железнодорожного транспорта, и теперь услуга по обеспечению посадки и высадки пассажиров-инвалидов в вагон должна предоставляться работниками перевозчика.

Если платформа на вокзале низкая, а вагон не оборудован подъемным механизмом, работники перевозчика должны помочь сесть колясочнику в вагон. Разумеется, бесплатно.

Раньше действовало правило, которое предусматривало в таких случаях обязанность владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта (работников станций). Таким образом у перевозчиков не возникало заинтересованности по оборудованию вагонов посадочными устройствами.

Но о том, что маломобильному пассажиру потребуется помощь при посадке в поезд, ему видимо, придется сообщать заранее при покупке билета.