Молодые и инициативные

В конце этой недели откроется традиционный молодежный форум Северо-Западного региона "Ладога - 2017", в котором каждый год принимают участие и тихвинцы.

Участниками слета становятся молодежные активисты из всех регионов России, в этом году их будет около тысячи человек. На форуме будет представлено несколько площадок: начинающих политических и гражданских лидеров соберет «Молодежное самоуправление», окружная площадка «Добровольчество» - для неравнодушных молодых людей, представителей волонтерских движений. А для молодых профессионалов из Ленинградской области будут работать шесть региональных площадок: «Сельская молодежь», «Молодые учителя», «Молздрав», «Молодые работники культуры», «Информпоток», «Соцзащита».

Победители окружного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов, который пройдет в рамках форума, получат грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи.

Экспертами, преподавателями и гостями форума станут заслуженные деятели науки и искусства, предприниматели, успешные управленцы, квалифицированные тренеры и лидеры общественного мнения, представители органов исполнительной и законодательной власти, общественные деятели.