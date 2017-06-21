На страже здоровья

В Тихвине чествовали медиков

В конце прошлой недели в Тихвинской межрайонной больнице им. А.Ф. Калмыкова прошло торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника, которое традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

«Вы связали свою жизнь с ответственной и сложной профессией, – обратился к людям в белых халатах глава Тихвинского района Александр Лазаревич. – К вам идут не радостью, а с болью, идут за помощью, и вы пропускаете эту боль через себя, стремитесь помочь каждому человеку. Психологически это тяжелая работа, поэтому в медицине не бывает случайных людей – надолго они в профессии не задерживаются. И сегодня от себя лично и от главы администрации Тихвинского района Веры Пастуховой хочу пожелать вам главного – неиссякаемой доброты и ощущения своей нужности людям. А мы со своей стороны всегда вам поможем».

Александр Владимирович отметил те преобразования, которые происходят в Тихвинской межрайонной больнице в последние годы: от ремонтов поликлинических и стационарных отделений до приобретения нового современного оборудования и благоустройства территории. И заверил, что районные власти стараются делать все, чтобы и жизнь в муниципальном образовании становилась комфортной, способствовала ведению здорового образа жизни. Этим летом, например, в городских микрорайонах появятся семь дворовых спортивных площадок, которые станут хорошим стимулом для занятий спортом.

Депутат областного ЗакСа, председатель постоянной комиссии по здравоохранению Александр Петров, сам много лет возглавлявший тихвинскую больницу, напомнил о ее особом месте среди медицинских учреждений региона. «В Тихвине трудятся профессионалы с большой буквы, – сказал он. – Наверное, ни одна районная больница региона не может этим похвастать, а в Тихвине работают три заслуженных врача Российской Федерации. Здесь вообще замечательные врачи и медсестры, которые полностью отдают себя работе».

В преддверии профессионального праздника тихвинские медики были удостоены заслуженных наград. Благодарностью Министерства здравоохранения РФ отмечена заведующая терапевтическим отделением № 2 городской поликлиники Маргарита Красавцева, а благодарностью губернатора Ленинградской области – старшая медсестра отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Лариса Ибрагимова.

Почетной грамоты главы Тихвинского района удостоена фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории Зоя Русакова, благодарность главы объявлена лаборанту Шугозерской участковой больницы Людмиле Рябченко и заведующей кабинетом экспертизы временной нетрудоспособности городской поликлиники Галине Веденцовой.

Почетные грамоты главы администрации Тихвинского района вручены заведующей складом хозяйственно-технической службы Веронике Петровой, педиатру детской поликлиники Елене Ратниковой и акушерке женской консультации Марине Власовой.

Многие медики Тихвинской межрайонной больница удостоены дипломов и благодарностей Законодательного собрания Ленинградской области, почетных грамот и благодарностей областного комитета по здравоохранению.