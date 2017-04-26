Для детей готовят место под солнцем

Как тихвинским детям предлагают провести лето, сколько это будет стоить и насколько безопасно?

Чуть больше месяца остается до самой счастливой для школьников поры – летних каникул. Как раз на днях стало известно, что в этот раз предлагают родителям, которые не желают (или не могут из-за недостатка денег) отпускать своих детей далеко на синие моря, а хотят, чтобы чада находились рядом, в Тихвине. Но при этом чтобы ребятки не просто болтались без дела, а были пристроены. Так вот, рассказываем…

Выбирай - не хочу

Детский образовательно-оздоровительный центр "Огонек" в сосновом бору на Царицыном озере, как и в прошлом году, примет три смены по 300 детей. Причем, в последнюю смену здесь отдохнут 20 детей с ограниченными возможностями здоровья, они будут находиться в лагере вместе с сопровождающими. Полная стоимость путевки здесь составит 21 тыс. рублей, но поскольку правительство Ленобласти компенсирует 60 % затрат в независимости от того, где работают родители, смена в "Огоньке" обойдется в 8400 рублей (со справками для компенсации можно обращаться в МФЦ). К слову, мест на лето на Царицыном озере осталось немного.

В две смены будет работать лагерь «Юность» от Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь» в деревне Еремина Гора – он примет 120 детей, которые во время учебного года занимаются в спортивных секциях. Тут родителям придется заплатить 5,815 тыс. рублей за смену.

В дневных лагерях на базе школ путевка будет стоить 7603 рубля (для льготных категорий - бесплатно), на базе учреждений дополнительного образования - 8310 рублей. Таких лагерей на территории города будет 21, в них отдохнут 520 детей. Пока вы будете на работе, ребятишек будут кормить и развлекать.

Подростки, которые захотят сами работать, могут записаться в трудовые бригады, которые организуют совместно с Тихвинским центром занятости. По словам специалиста районного комитета по образованию Елены Семененко, 180 человек отправятся в лагеря труда и отдыха на базе 10 образовательных учреждений, 154 молодых тихвинца поработают в трудовых бригадах при подростковых клубах. Кроме того, 150 учащихся промышленно-технологического техникума будут трудиться по договорам на предприятиях района. В июле к благоустройству города подключится губернаторский трудовой отряд, это еще 20 подростков. Зарплата ребят в трудовых бригадах составит от 3875 до 8137 рублей за смену (работать нужно по несколько часов в день чаще всего в сфере благоустройства).

Лето без риска

Взрослые же постараются сделать все, чтобы отдых школьников ничто не омрачало. В том числе и с точки зрения безопасности. Городской прокурор Михаил Волницкий, к примеру, заявил, что летняя кампания в этом году станет одним из приоритетов в работе надзорного органа. Проверки пройдут во всех оздоровительных учреждениях. Начальник тихвинского Роспотребнадзора Александр Редченко тоже подтвердил, что контроль будет жестким.

- Сомнений нет, что все учреждения к летнему сезону будут готовы. Но по опыту знаю, что вопросы и нарекания все равно появятся, - осторожно заметил Александр Владимирович.

А пока территории всех лагерей готовят к скорой противоклещевой обработке. Все учреждения, где будет отдыхать детвора, имеют ограждения, оборудованы системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт вневедомственной охраны. У детского оздоровительно-образовательного центра «Огонек», где традиционно отдыхает самое большое количество ребят, заключен договор на круглосуточную охрану. Здесь по периметру установлены 22 видеокамеры, работает оборудованный пункт пропуска на территорию.

Отбор вожатых, поваров и медиков, которые будут работать в детских лагерях, тоже довольно строгий: инструктаж, собеседование, обязательное наличие справки об отсутствии судимости и полный медосмотр. По словам Елены Семененко, в этом году из муниципального бюджета на проведение медосмотров работников лагерей выделено более 1 млн рублей. Что касается педагогического персонала, то в большинстве своем это штатные сотрудники тихвинских образовательных учреждений. Хотя в июне, пока учителя заняты на экзаменах в школах, приходится дополнительно привлекать старшекурсников педагогических колледжей и вузов из Бокситогорска и Волхова.

Бывает, что на территории Тихвинского района открываются нелегальные детские лагеря, которые не входят в специальный реестр и не имеют разрешений Роспотребнадзора. Или разрешение есть, но не выполняются элементарные требования безопасности. Несколько лет назад один такой случай закончился трагедией на реке Паша в деревне Крючково, где отдыхали подростки из питерского лицея. На глазах у воспитательницы лагеря утонул мальчик, который не умел плавать.

Опасная вода

Царицыно озеро, на берегу которого находится "Огонек", не такое большое и коварное, как карельское Сямозеро, и в нем нет течения как в Паше. Да и плескаться школьникам из детского лагеря в нем запрещено.

- Чтобы дети из лагеря могли купаться в Царицыном озере, нужно подтвердить, что там не место отдыха, а официальный пляж. Это влечет за собой массу организационных мероприятий (в том числе спасательные посты, пункты первой медпомощи на берегу), а также необходимость получения санитарно-эпидемиологического заключения состава воды, - перечислил глава Роспотребназдора. – В противном случае купание детей в озере незаконно.

- У нас не купание, у нас рекреационные процедуры, - парировал директор лагеря Александр Михайлов.

За огороженную территорию на берегу ему, кстати, до сих пор приходится бороться. Напомним, несколько лет назад часть площадки у озера, где отдыхают дети из «Огонька», перекрыли забором, чтобы ребятня не резвилась на берегу вместе с дядьками и тетками, которые пьют пиво, курят и матерятся.

- Большинство тихвинцев к этому забору отнеслись с пониманием. Тем более что по всем санПиНам я должен был огородить территорию отдыха детей, - заметил Александр Михайлов. - Однако есть еще водный кодекс, по которому доступ к водоему должен быть свободным для всех. И по этому поводу некоторые активисты периодически даже судятся с лагерем. Но суд всегда встает на нашу сторону.

Несколько лет назад водолазы расчистили дно озера от металлических конструкций, представлявших огромную опасность для отдыхающих. До наступления летнего сезона нужно только субботник на берегу провести, чтобы убрать весь мусор, который там с прошлой осени накопился.

Время для последних приготовлений еще есть. Пусть это лето для наших детей будет безопасным и счастливым.

Информацию по летнему отдыху детей можно получить в комитете по образованию по телефону - 51-179.