Чтобы не купить кота в мешке

Онлайн-покупки становятся все более популярными, это удобно и обычно дешево. Но обмана в интернете тоже хватает. Как от этого уберечься? По словам сотрудников Тихвинского Роспотребнадзора, дистанционная торговля, оказывается, тоже регулируется, в том числе и законом "О защите прав потребителей".

В тихвинском Роспотребнадзоре дали несколько советов тем, кто делает покупки через интернет. Во-первых, продавец должен обязательно указать адрес для возврата товара (вдруг понадобится). Во-вторых, когда вам доставят заказ, не поленитесь, изучите информацию о товаре и изготовителе (документы должны быть на русском языке).

Если вы не заключали договор о времени доставки товара, и вышли уже все разумные сроки, продавец обязан передать вам товар течение семи дней со дня предъявления требования. За нарушение сроков доставки продавец несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ. Кстати, по закону о защите прав потребителей, за каждый день просрочки предварительно оплаченного вами товара продавец должен оплачивать пени.

При приеме товара проверьте целостность, комплектность товара, соответствие доставленного товара заказанному, наличие принадлежностей к нему, документации купленной вещи.Продавец не вправе предлагать вам товары, не указанные в первоначальном предложении, а также требовать их оплаты. Если покупка оказалась бракованной, вы вправе вернуть ее продавцу и требовать возмещения убытка.

Имейте еще в виду, что делать виртуальные покупки лучше в интернет-магазинах, где есть альтернатива предоплате: наложенный платеж на почте при получении товара, оплата курьеру или доставка через пункт самовывоза. И не забудьте почитать отзывы об этом магазине. Странно, если откликов и оценок покупателей в интернете нет вообще. Поводом насторожиться может стать и ситуация, если отзывы о магазине исключительно восторженные (возможно, они проплаченные).