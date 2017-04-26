Батарейки сдались без боя

На прошлой неделе в Тихвине неожиданно успешно прошла экологическая акция по сбору использованных батареек.

Сбор старых батареек, который проходил по двум адресам - у Дома быта и "Садко", - организовали добровольческая группа "Др@йв" и семейный клуб "Киндер Лэнд". Таким образом они решили привлечь внимание горожан к проблемам загрязнения окружающей среды.

Всего за четыре часа акции собрали 565 батареек! Эта большая цифра была шокирующей даже для организаторов.

"Наша акция еще раз показала, что проблема утилизации батареек в Тихвине актуальна и что многие ищут возможность правильно и по совести выкинуть опасные отходы, - рассказали нам волонтеры. - Удивили семьи, которые хранили батарейки по 2-3 года и ждали, когда в Тихвине появится возможность их утилизировать и при этом сберечь малую Родину от заражения почв".

По словам организаторов акции, пока в городе не появятся специальные экобоксы, они продолжат подобные акции. Собранные на прошлой неделе батарейки они отправили в пункт приема в Питере, а уже оттуда опасные отходы увезут в Челябинск на переработку.