В шаге от чистоты

Тихвинцев призывают сделать любимый город лучше и краше

В Тихвине стартует общегородской субботник, масштабный план которого логичнее было бы называть месячником по благоустройству. Кульминацией кампании по наведению порядка на городских территориях после зимы станет суббота – 29 апреля.

По предварительным данным, участвовать в весенней уборке будут более 1000 человек. Разработан план, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Тихвинского района, определены территории, за каждой из которых закреплены ответственные. Официально работы начались 24 апреля, однако уже до этого наводить порядок на своих территориях начали жители некоторых улиц.

В течение недели сотрудники районной администрации будут приводить в порядок берег реки Тихвинки в районе улиц Первомайской, Береговой-Кузнецкой и Верхне-Береговой, склон напротив домов №№ 11, 12, 17 и 18 в 4-м микрорайоне, берег Вязитского ручья от моста в 7-м микрорайоне до улицы Карла Маркса, территорию по периметру лыжероллерной трассы и биатлонного стрельбища, вдоль стадиона «Кировец». В этих работах примут участие также работники районного Дома культуры, Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь», филиала Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области, 28-го отряда Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области.

28 апреля в акцию по наведению порядка включится коллектив Тихвинского вагоностроительного завода. Заводчане очистят от мусора улицу Центролитовскую от перекрестка с Красавским шоссе до заводоуправления, наведут порядок у центральной проходной и на пешеходной дорожке вдоль дороги на завод.

А 29 апреля будут работать городские депутаты, члены общественного совета и совета ветеранов, Тихвинского информационно-туристского центра – их фронтом работ определены Захаровский парк, бывший стадион «Кировец» и площадь Мерецкова. Предполагается, что к тихвинцам присоединятся специалисты комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. В этот же день за уборку территории Тихвинского водозабора возьмутся работники «ИКЕА Индастри Тихвин».

Однако работы по благоустройству продолжатся до 15 мая. За это время территорию за парковкой Тихвинского ферросплавного завода приведут в порядок сотрудники предприятия. Представители филиала «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области будут заняты на уборке берега Вязитского ручья от улицы Машиностроителей до моста в 7-м микрорайоне. В зоне ответственности тихвинского Водоканала – улица Тверской шлюз, ведущая на водозабор. Работники «Арт Стоун Мастер» благоустроят афганское воинское захоронение. Педагоги городских школ и сотрудники ОМВД России по Тихвинскому району наведут чистоту на территориях, прилегающих к их учреждениям. Подъезд к полигону твердых бытовых отходов приведут в порядок работники «Чистого города».

Активную работу по привлечению жителей к работам по благоустройству проводят старосты, товарищества собственников жилья и управляющие компании. Их сотрудники организуют уборку придомовых территорий: проинформируют жителей о проведении субботника, назначат ответственных, обеспечат всех желающих необходимым инвентарем.

Тихвинцы могут и сами проявить инициативу, организовать генеральную уборку у своих домов, во дворах, на своих улицах. Администрация Тихвинского района обещает всем оказать необходимое содействие. Подробную информацию можно получить в комитете жилищно-коммунального хозяйства по телефону 78-601.