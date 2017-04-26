Сияет "Звезда удачи"

В минувшую среду детская студия эстрадного мастерства "Звезда удачи" выступила во Дворце культуры с концертом «Пригласите песню!».

Свой творческий путь коллектив начал в сентябре 2010 года. Тогда в студию был объявлен набор детей, которых стали обучать сразу нескольким направлениям эстрадного искусства: вокал, танец, актерское мастерство. Сейчас в студии занимается 11 девочек.

За годы своего существования коллектив удостоен множества званий и наград. В прошедшем году ансамбль и его солистка Алена Савина стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Время чудес». Руководитель "Звезды удачи" Наталия Ворошик была отмечена благодарственным письмом за успехи в творческом развитии детей, педагогический и организаторский талант, преданность своему делу и индивидуальный подход к каждому ребенку. На VII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры» лауреатами также стали участницы студии Елизавета Баринова и Анастасия Разина. Последнее достижение коллектива – звание лауреата I степени в номинации «Ансамблевое народное пение» недавнего Российского конкурса юных талантов «Тихвинский Лель».