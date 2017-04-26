Внимание, вопрос!

В минувшую пятницу в зале Детской школы искусств имени Н.А. Римского-Корсакова состоялся I отборочный тур игры «Что? Где? Когда?».

Надо отметить, что среди тихвинской молодежи популярность интеллектуального состязания постоянно растет. И в этот раз на игру пришло много зрителей, которые активно поддерживали свои команды.

Формат мероприятия предполагал одновременное участие шести команд. Знатоки были из школ № 1 и № 5, сразу две команды из 6-й школы, а также Детской школы искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, общественной организации «Молодая гвардия».

По результатам игры первое место заняла команда Детской школы искусств (Даниил Никифоров, Марина Биришева, Арина Кротова, Павел Сытиков, Руслан Борисов, Мария Хрущева). Победителям торжественно вручили кубки и ценные призы.

Организаторы же приглашают всех желающих принять участие во II отборочном туре игры «Что? Где? Когда?», который состоится 19 мая. Количество команд ограничено. Заявки на участие принимаются до 17 мая в комитете по культуре, спорту и молодежной политике районной администрации (тел. 77-881).