ФОК все ближе

Пока "Газпром" согласовывает проектную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Тихвине, местные власти выполняют часть своей работы.

Мы уже сообщали: как быстро будет строиться ФОК, зависит только от "Газпрома", который финансирует этот проект. Предполагается, что возведение здания начнется в июле. В проекте значится два бассейна: один маленький - для малышей и побольше - для взрослых с дорожками на 25 м, а также универсальный спортивный зал и тренажерный. Кстати, для проведения соревнований здание не приспособлено.

Местная администрация должна будет благоустроить площадку вокруг спортивного объекта. Техзадание тихвинские чиновники уже подготовили, занимаются теперь муниципальными контрактами на изыскательские работы и проект организации подъезда к будущему ФОКу и на благоустройство территории.