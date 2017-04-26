Имя любимое твое

С инициативой создать новый адрес на карте города обратились почетные граждане к местным властям.

С 2016 года Дворец культуры носит имя Николая Римского-Корсакова, в ноябре у ДК был открыт памятник композитору, в двух шагах размещается Детская школа искусств, которая тоже названа в честь Николая Андреевича. Почему бы не завершить начатое и назвать городское пространство у Дворца культуры площадью имени Н.А. Римского-Корсакова? С таким предложением и обратились недавно к руководству Тихвина почетные граждане нашего района.

"Тихвин славен своей историей. И это не только духовный и православный центр Северо-Запада России, не только город воинской славы, но и культурная столица региона, известность которой во многом связана с именем великого русского композитора, - написали в письме уважаемые люди. - Мы уверены, что появление в Тихвине площади Римского-Корсакова внесет вклад в сохранение культурных традиций, в развитие туристической инфраструктуры города и района".

Скорее всего, главы эту инициативу поддержат.