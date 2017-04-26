Красота спасет спорт

В минувшую среду городские депутаты провели выездное заседание в шахматно-шашечном клубе, который находится в 4-м микрорайоне и делит помещение со спортивной федерацией армейского рукопашного боя.

- В прошлом году мы сделали ремонт в шахматно-шашечном клубе, поменяли освещение на энергосберегающее, до этого установили новые окна, отремонтировали внутреннюю систему отопления. В клубе появились специальные шахматные столы, а теперь есть и шахматные часы для соревнований, - сообщил директор Молодежно-спортивного центра Алексей Захаров.

Однако депутатов больше интересовали не достижения руководства, а болевые вопросы. И они неприятно удивились еще на подходе к клубу, увидев расписанный граффити фасад здания.

- Сюда же приходят заниматься дети! Нужно обязательно и как можно скорее привести фасад в порядок, - заметил глава Тихвинского района Александр Лазаревич.

Вопрос протекающей кровли, по словам заведующей отделом по физкультуре, спорту и молодежной политике Елены Дмитриевой, уже решается: вызывали специалистов, которые должны определить смету ремонта.

Нарекания были у депутатов и после того, как они увидели тренировку федерации армейского рукопашного боя, которая находится по соседству с шашечным клубом, арендуя помещения у МСЦ. "Вентиляции в зале рукопашников, где ребята интенсивно занимаются, по-прежнему нет", - отметил депутат Валерий Минин. Народные избранники поручили спортивным функционерам заняться решением этой проблемы хотя бы в дальней перспективе. "А вот до следующей зимы нужно решить вопрос утепления входной группы. Сейчас из-за металлической стенки получается, что мы обогреваем улицу. Ремонт не потребует больших вложений, а детям будет комфортнее", - обратил внимание Александр Лазаревич.

Еще одно высказанное пожелание касалось территории вокруг здания, которая сейчас выглядит замусоренной и заброшенной: "Нужно выяснить вопрос принадлежности территории и заняться ее благоустройством, чтобы здесь было красиво".