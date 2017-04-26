На радость садоводам

29 апреля горожан приглашают на традиционную весеннюю ярмарку.

Распродажа начнется на площади у районного Дома культуры с 8 часов утра. Там будет представлена продукция предприятий Тихвинского района и Ленинградской области: мясо, мед, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур и многое другое.

Районная администрация обращает также внимание на то, что во время работы ярмарки с 7 до 17 часов будет перекрыто движение транспорта на улице Карла Маркса на участке от улицы Связи до улицы Советской. Из-за этого автобусные остановки будут перенесены соответственно на улицу Связи и на улицу Московская.