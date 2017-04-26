Ревизоры в столовой

Тихвинская городская прокуратура, проверив школьные столовые, осталась недовольна.

В пищеблоках нескольких общеобразовательных учреждений инспекторы нашли нарушения санитарных правил. По сообщению прокуратуры, посуду там моют плохо, столовые приборы хранят с нарушениями, при приготовлении пищи используют некачественный инвентарь. Кроме того, в некоторых столовых работают сотрудники, которые не прошли гигиеническое обучение и аттестацию.

К административной ответственности привлекли пятерых заведующих производствами пищеблоков в школьных столовых (школы № 1, 5, 6, 7, 8). Каждый нарушитель схлопотал штраф на 3000 рублей и дисциплинарное замечание. Кроме того, руководителю муниципального предприятия «Комбинат питания учебных заведений» городской прокурор внес представление с требованием ликвидировать допущенные нарушения.

К слову сказать, нарушения санитарных норм и правил уже устранены в полном объеме.