Путь с книгой

Путешественники теперь могут бесплатно брать книги на тихвинском вокзале

Накануне всемирного дня книги и авторского права, который отмечается 23 апреля, сотрудники библиотеки имени Я.И. Бередникова открыли на вокзале пункт свободного книгообмена «Книга в дорогу». Прямо в здании железнодорожной станции они установили небольшой стеллаж, заполнили его литературой, которая ждет своего читателя.

- Жители нашего города постоянно приносят нам книги, - рассказывает заведующая библиотеки Лидия Апаринова. - Но часто подобные издания у нас уже есть. И мы решили дать им вторую жизнь, сформировав мобильную библиотеку для пассажиров железнодорожного транспорта. Здесь представлена литература разных жанров: классика, фантастика, детективы, произведения для детей, периодические издания - все то, что так приятно почитать под мерный стук колес. Хотим поблагодарить сотрудников вокзала и лично начальника станции И.А. Бородулина, которые поддержали нашу инициативу. Надеемся, что это начинание будет иметь успех. Ведь с интересной книгой любая, даже самая утомительная дорога, покажется быстрой и легкой.

Вокзальная мобильная мини-библиотека будет работать по принципу популярного сегодня движения - буккроссинг с его девизом: «Прочитал сам - передай другому». Каждый сможет без всяких условностей, абсолютно безвозмездно выбрать для себя любую литературу. Возвращать книгу не обязательно, но если она отягощает багаж или захочется поделиться ею с другими, оставьте ее на следующей станции. Ведь пункты буккроссинга развернуты на многих вокзалах, во многих городах мира, а теперь и в Тихвине. А еще можно приносить сюда свои прочитанные, уже ненужные книги, пополнять вокзальный стеллаж.

Мобильная мини-библиотека «Книга в дорогу» действительно вызвала у тихвинцев интерес. Уже в первые часы ее работы гости вокзала с удовольствием подходили к стеллажу, листали представленную литературу. Они все уточняли, сколько стоит та или иная книга и когда узнавали, что бесплатно, забирали свой книжный подарок, отмечая что это очень нужная и интересная инициатива.

Сотрудники библиотеки им. Я.И. Бередникова постоянно осваивают новые территории. Летом на Фестивальной площади устраивали «Библиотечный дворик», сейчас «добрались» и до вокзала. Все это для того, чтобы стать ближе к тихвинцам, заинтересовать их чтением, помочь найти свой уникальный путь к книге.