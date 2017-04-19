На чемпионах не зацикливаюсь

Тихвинские лыжники тоже ездили на соревнования в Мурманскую область, еще в конце марта. Сейчас, когда сезон закрыт, они перешли на беговые тренировки.

Говорим "тихвинские лыжники" подразумеваем спортивный клуб "Марафон" - одно из старейших спортивных объединений города. Клуб был создан 35 лет назад, за это время через него прошли тысячи воспитанников, многие из которых добились высоких спортивных результатов в биатлоне и лыжном спорте.

Сейчас в «Марафоне» бесплатно занимаются около 70 детей и более 20 взрослых. Его бессменным руководителем является Вячеслав Зубков. В начале апреля он рассказывал городским депутатам о работе клуба, который когда-то размещался в подвале жилой пятиэтажки, пока местные власти не передали лыжникам помещение на первом этаже дома № 10 в 4-м микрорайоне. Сегодня здесь есть и зал для атлетических тренировок, и вместительное лыжехранилище, и большой теннисный стол.

- Я не зацикливаюсь на подготовке чемпионов. Считаю, что главное - создать благоприятные условия для всех желающих, таланты сами раскроются, - говорит Вячеслав Зубков. - Важна атмосфера, дружный коллектив, в котором есть общие интересы, желание проводить свободное время, ходить в походы. Чтобы из ребенка вырос профессиональный спортсмен мирового уровня, нужно чтобы много звезд на небе сошлось.

А еще нужно много денег. По словам тренера, чтобы снарядить лыжника-новичка хватит и 3 тысяч рублей. Но для экипировки в большом спорте надо иметь несколько пар коньковых лыж, несколько классических (каждая пара стоит тысяч 15), плюс ботинки, костюм. Одна только маленькая банка хорошей лыжной мази стоит около 10 тысяч рублей. Впрочем, юные тихвинские лыжники при любом раскладе занимают призовые места.

- В этом сезоне многие хорошо выступали на соревнованиях: Юля Урбо, Дмитрий Папенко, Антон Евдокимов и другие. Но, наверно, ярче всего удалось проявить себя Алисе Помеловой, - называет имена подопечных тренер.

Кстати, к следующем сезону администрация Тихвинского района обещает решить вопрос освещения лыжной трассы на биатлонном стрельбище. Зимой темнеет быстро, а поскольку дети приходят на тренировки после занятий в школе во второй половине дня, фонари на трассе позарез нужны.

Еще одна из проблем, которую лыжники подняли на встрече с депутатами, касалась работы спортивного врача, без справки от которого нельзя принимать участие в соревнованиях. Заведующий отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации Елена Дмитриева пояснила, что сегодня такой специалист обеспечивает бесплатное медицинское сопровождение детей, занимающихся в спортивных секциях Молодежно-спортивного центра, клуба «Кировец», Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь». Бесплатно будут проходить врача также спортсмены, сдающие нормативы ГТО. Все остальные, вероятно, будут обследоваться платно. Этот вопрос обсуждается, окончательного решения по нему пока нет.