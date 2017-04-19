Вот эта крутизна!

7-летний Федя Дербин из Тихвина покоряет горнолыжные склоны на соревнованиях в Мурманской области

Лучше гор могут быть только горы - таков девиз нашего земляка Павла Крашенинникова, который сейчас находится в Мончегорске Мурманской области у отрогов Хибин. Причем, не один - с семилетним внуком Федей Дербиным. Здесь парнишка тренируется в старейшей горнолыжной школе. Именно с ее трасс в разные годы отправились в большой спорт многие известные спортсмены-горнолыжники.

Нынешней весной на горе Нюдуайвенч проходил День зимних видов спорта «Юный горнолыжник». И хотя Федя впервые в своей жизни вышел на старт официальных соревнований, внук не обманул дедушкины ожидания. Жаль только, что перед стартом он, по всей видимости, немного переволновался, в результате потерял на трассе лыжную палку. Но сумел справиться с волнением и в итоге занял второе место. А ведь у нашего земляка были серьезные соперники, поскольку местные дети занимаются горными лыжами не первый год. Однако упорные тренировки начинающего горнолыжника из Тихвина сделали свое дело - им пришлось потесниться на пьедестале.

В апреле стартовали еще одни соревнования среди детей дошкольного возраста «Лыжи молнии». И вот здесь Федя Дербин был уже первым, получив в награду приз и грамоту, а также поздравления от дедушки, родителей и похвалу тренера.

Следующим «боевым» испытанием и соответственно показателем спортивного мастерства для Федора стали соревнования «Закрытие горнолыжного сезона». И родным Феди очень хочется верить в успех внука на горнолыжной трассе. Такая вера неслучайна: их любимый внук и дома не имеет никаких поблажек. В его распорядке дня есть ежедневная зарядка, пробежка, силовые упражнения.

Но особенно верит в своего внука его дедушка Павел Крашенинников, который не жалеет сил для всестороннего развития ребенка. Ведь деду важно, каким он вырастет, будет ли патриотом своей страны. Поэтому Федя побывал с Павлом Юрьевичем в Мурманске у памятника «Алеша», и в музее камня в Мончегорске, и в Кировске на горнолыжном курорте, и на "Празднике Севера" в селе Ловозеро Мурманской области, где проходили гонки саамов на оленьих упряжках, буксировки на лыжах за оленями, мотокросс. Впереди Федю еще ждет альпинистское восхождение на гору Ниттис в отрогах Хибин, где перепад высоты 450 метров и крутизна склона 30-40 градусов. Такое приключение не каждому взрослому под силу, а Феде за это дедушка обещал приз - золотой кубок. Для мальчишки - это действительно круто!