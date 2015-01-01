Въезд на кладбище не для всех

Въезд на личных автомобилях на кладбище теперь будет ограничен постоянно. В минувший четверг об этом сообщили чиновники районной администрации.

И хотя церковь настаивает, что на Пасху на кладбище ходить не стоит, многие православные все равно в Светлое воскресенье идут к могилам родных. Кто-то поедет туда 25 апреля, когда верующие празднуют Радоницу. Как раз накануне этих церковных праздников глава района вместе с представителями городского совета депутатов и администрации побывали на городском кладбище.

Там сейчас заправляет новая фирма "АРТ Стоун Мастер" из Питера, выигравшая муниципальный конкурс. Договор с этой организацией администрация Тихвинского района заключила до конца 2019 года.

- К большим православным праздникам мы расчистили территорию парковки, разработали график вывоза мусора, - сообщил директор ритуальной фирмы Анатолий Разумов. - К 25 апреля планируем сделать отсыпку дорог на территории (подготовлено около 100 кубометров щебня), и продолжим делать это дальше. Кроме того, на новом кладбище будут установлены биотуалеты. Работы по благоустройству запланированы и на старом кладбище на улице Гагарина.

Администрация Тихвинского района обозначила перед подрядной организацией также вопрос ограждения по периметру.

- Сейчас мы уточняем граница кладбища, после этого "АРТ Стоун мастер" установит ограждение. Это связано с общими правилами деятельности кладбищ, как режимных объектов. Здесь не должно быть свободного доступа, чтобы не ломали оградки, не воровали нержавейку, чтобы на территории был порядок, - заметил заместитель главы районной администрации Юрий Наумов. - Исходя из этого, мы настояли на том, чтобы на кладбище был установлен режим работы и ограничен въезд на личном транспорте.

Как уточнил Анатолий Разумов, для пенсионеров и инвалидов (и в качестве водителей, и в качестве пассажиров) въезд на машине разрешен по бесплатным пропускам, их выдают в администрации кладбища. Остальным предлагают оставлять автомобили на парковке перед воротами и идти на кладбище пешком: "Платного входа и въезда у нас нет", - пояснил он. На время больших праздников въезд для пожилых обещают упростить: достаточно будет без пропуска просто показать пенсионное удостоверение (или удостоверение инвалида).

Главу Тихвинского района Александра Лазаревича интересовала также проблема навязывания дорогостоящих ритуальных услуг: "Как Вы прокомментируете эти жалобы горожан?"

- У нас есть четкий прейскурант с перечнем и стоимостью услуг. Жители могут пользоваться нашей помощью или консультацией, а могут и самостоятельно, к примеру, установить памятник на могиле. Но никакого навязывания нет, - заверил Анатолий Разумов.

Отсутствие письменных жалоб и заявлений с приведенными конкретными фактами на недобросовестные действия ритуальной фирмы подтвердил, кстати, и заместитель главы администрации Юрий Наумов. И заметил, что если такие обращения будут, разбирательство последует незамедлительно.