Когда реклама переходит все границы

На 11,4 тысяч рублей получил штрафы питерский предприниматель, наследивший в Тихвине.

Объявлениями о распродаже дубленок и обуви этот предприниматель залепил недавно чуть ли не весь город. Бумажки висели на фасадах жилых домов, на входных дверях и столбах в 3-м, 4-м, 5-м и 6-м микрорайонах. Ему - реклама, облику города - ущерб. Как наказать бизнесмена, чтоб впредь неповадно было улицы засорять?

Специалисты отдела муниципального контроля решили составить протокол на каждое несанкционированное объявление (ведь по правилам объявление нужно размещать только на специальных информационных досках). Административная комиссия рассмотрела в итоге 38 постановлений (по числу объявлений), по каждому определила штраф - 300 рублей. Общая сумма за рекламу распродажи составила 11,4 тыс. рублей.

Кроме того, на очередном заседании административной комиссии снова наказывали любителей громкой музыки и шумных разборок. За нарушение тишины с 23 до 7 часов трое получили предупреждения, еще 13 человек - штрафы от 500 до 2000 рублей.

За создание препятствий для уборки территории оштрафованы двое тихвинцев: один надолго оставил свою "буханку" у дома № 1 на улице Нововязитской, второй фурой перегородил часть улицы Машиностроителей у дома № 38.