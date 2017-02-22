Падал прошлогодний снег

В ноябре "Тихвинская неделя" поднимала тему уборки снега. В том материале упоминался случай, когда двух пенсионерок чуть не убило снежной лавиной, сошедшей с крыши двухэтажки на улице Связи. Эта история, оказывается, еще не закончилась...

64-летняя Екатерина Анатольевна живет на улице Московской и 14 ноября она выходила за хлебом в "Магнит", что рядом с торговым центром "Екатерининский".

- Уже возвращаясь домой, мы с соседкой шли по тротуару мимо дома № 34 на улице Связи (внизу там цветочный магазин, наверху - квартиры). Хорошо, что соседка, которая шла впереди, успела крикнуть: "Осторожно!" - я отпрянула в сторону. Но меня все-таки задело снежной глыбой, которая свалилась с крыши дома. Я упала и сломала правую руку, - рассказывает Екатерина Анатольевна. - "Скорую" мне вызвала пара, которая проезжала мимо на машине. Мужчина и женщина вышли из машины, помогли мне подняться, позвонили по "03", и извинившись, что спешат, уехали. К сожалению, я не спросила их имен, не запомнила номер машины. "Скорую" мы, правда, не дождались: минут через 20 приехал муж моей соседки и увез нас в приемный покой.

По словам пенсионерки, рука до сих пор до конца не зажила: "Я ей двигаю, но она будто не моя, силы в ней нет, - вздыхает она. - А скоро дачный сезон начнется, копать нужно будет".

Еще тогда в ноябре женщина обратилась в управляющую компанию "КСТМ", которая отвечает за обслуживание злополучного дома, и руководитель фирмы, понимающе покивав, пообещал буквально на следующий день выплатить пострадавшей компенсацию. "Никаких жалоб я не писала, думала, разойдемся по-хорошему. Но шло время, никто так и не принес извинений, и компенсации я не увидела, поэтому решила добиваться справедливости через суд, в первый раз в жизни", - рассказывает Екатерина Анатольевна.

На первое заседание представители управляющей компании в суд не явились, а на втором пошли в атаку, заявив, что снега на крыше дома быть в принципе не могло, поскольку кровля, мол, отапливаемая. Исходя из этой логики следовало, что история Екатерины Анатольевны - выдумка. "Но ведь снег с крыши на нас с соседкой действительно упал! И перелом руки невыдуманный!" - возмущается пенсионерка, которая сейчас разыскивает очевидцев происшествия. Возможно, откликнется пара, которая помогла Екатерине Анатольевне, и расскажет суду правду про снег.