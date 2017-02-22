Беззащитный город

Или почему система видеонаблюдения "Безопасный город" не спасает Тихвин от вандалов?

Сообщение о безобразии, случившемся на Таборах, появилось в прошлую среду. На смотровой площадке, расположенной на прудах Таборы в парке "Эрувиль-Сен-Клер", вандалы разгромили ограждения, а также погнули туристические указатели. Ранее площадка уже подвергалась подобным нападениям. Периодически местным властям приходилось восстанавливать элементы ограждений, ремонтировать перила. Но такой погром преступники, а иначе этих людей и назвать нельзя, устроили впервые.

Гадить в своем доме

"Обидно, что красоту портят", "Руки бы оторвать этим подонкам!", "Наверняка, подростки это сделали. Вот бы их лица и имена сделать общеизвестными, опозорить их! И родителей, воспитавших бездарей, на крупную сумму оштрафовать!" - так эмоционально высказывались горожане по поводу раскуроченной смотровой площадки на Таборах.

- Выходка вандалов не поддается никакому нормальному объяснению, – сказала глава администрации Тихвинского района Вера Пастухова. – Как можно объяснить поступок человека, который разрушает свой собственный дом? А Тихвин - это же наш общий дом. Конечно, мы отремонтируем смотровую площадку, но на это потребуются бюджетные средства. А ведь это те самые средства, которые можно было бы направить на дальнейшее благоустройство города, на дорожные работы, озеленение.

Кто-то считает, что взывать к разуму и совести доморощенных вандалов бесполезно. Другие полагают, пробелы в воспитании никогда не поздно восполнить. Но все сходятся в одном: безнаказанным акт вандализма оставаться не должен.

- Нанесен ущерб муниципальной собственности, совершено преступление против города, и мы будем добиваться от правоохранительных органов расследования этого преступления и наказания виновных, – подчеркнул глава Тихвинского района Александр Лазаревич, который надеется, что в поиске злоумышленников помогут и камеры видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которые установлены, в том числе, и в районе смотровой площадки.

Слепые камеры

По словам заместителя начальника отдела участковых уполномоченных Александра Бойцева, проверочные мероприятия по безобразиям на Таборах уже идут. Отрабатываются и данные с видеокамеры, которая находится в том самом месте.

...Однако надежды, что полицейским удастся раскрыть это преступление, мало. Сколько раз ломали элементы на смотровой площадке? Сколько исписывали автобусные остановки граффити? Сколько раз крушили горки детского городка у "Садко", у которого, кстати, тоже камера видеонаблюдения есть? А сколько при этом находили вандалов? По нашей информации, ни одного. По крайней мере, сотрудники ОМВД ни разу о таких фактах общественности не сообщали.

Хотя, конечно, это не значит, что система "Безопасный город" не работает. Работает! Только, жаль, не там, где это касается благоустройства города.

- Комплекс «Безопасный город» доказал свою эффективность и является ежедневным помощником ОМВД России, - докладывал недавно начальник тихвинского ОМВД Валерий Петривний. - Так в 2016 году в дежурную часть от операторов комплекса передано 222 сообщения, из них по факту выявления драк на улицах города - 26, выявление лиц в состоянии опьянения - 40, ДТП - 127, прочая информация - 32. В результате привлечено к административной ответственности 138 человек. В прошлом году раскрыто 8 преступлений с помощью технических средств, в том числе комплекса «Безопасный город».

Правда, Валерий Петрович, обращаясь к чиновникам администрации, посетовал, что из-за технических сбоев 10-20 камер ежедневно не работает: "Нужно разбираться с этой проблемой. Видимо, усовершенствовать каким-то образом систему электропитания камер".

К позорному столбу

По слухам, камеры на смотровой площадке на Таборах в тот злополучный день работали и запечатлели двух подростков. И мы все-таки будем надеяться, что хулиганов вычислят и устроят им "публичную порку". Иначе как можно пресечь повторение подобного? И какой, спрашивается, интерес у инвестора вкладываться после этого в благоустройство города? Зачем? Если все равно испортят.

По словам заместителя главы районной администрации по вопросам коммунального хозяйства и строительства Юрий Наумова, ущерб от разгрома смотровой площадки еще не подсчитан.

- Восстанавливать? Конечно, будем! Мы же не можем оставить это в таком виде. В ближайшее время отремонтируем, - заявил Юрий Алексеевич.