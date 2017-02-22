В Тихвине прошли торжественные мероприятия, приуроченные к Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Утром 15 февраля на городском кладбище у стелы, установленной в память о тихвинцах, погибших при исполнении служебного долга, состоялся траурный митинг. Почтить память земляков пришли члены Тихвинской общественной организации участников локальных войн «Единство» и представители силовых структур, волонтеры и городские депутаты, чиновники. Вел митинг председатель организации «Единство» Геннадий Табуреткин.

В годовщину вывода советских войск из Афганистана тихвинцы вновь вспоминали о совсем юных ребятах, призывниках, которые оказались на войне в мирное время и отдали свои жизни, защищая интересы Отечества.

«Когда мы, вчерашние школьники, оказались в Афганистане и узнали, что такое война, то сражались уже не только за павших товарищей, но и ради того, чтобы эта война не пришла в наш дом, мы сражались за своих родных», – сказал председатель Тихвинского районного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Александр Кирюшин.

Вечером для служивших в "горячих точках" состоялся праздничный концерт, подготовленный силами самодеятельных коллективов и артистов.