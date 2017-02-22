Не верьте тому, что на войне нестрашно

Женщины, укатанные в паранджу, и на которых надет, кажется, весь гардероб и украшения, чтобы по велению мужа в любой момент покинуть дом. Неказистые глиняные дома, в которых чаще всего одно окно и оно выходит внутрь двора, а двор огорожен высоким забором. Афганистан, по словам тихвинских воинов-ветеранов, был так не похож на советскую действительность, что поначалу вызывал у них неподдельный интерес…

Накануне 15 февраля, когда отмечается День вывода войск из Афганистана, в библиотеке семейного типа филиал № 3 прошел час памяти «Души, опаленные Афганистаном», во время которого восьмиклассники лицея № 8 встретились с участниками боевых действий Геннадием Табуреткиным и Александром Астафьевым. 15 февраля 1989 года для них, как и для всех советских солдат, окончилась война на территории народной демократической республики Афганистан.

– Правильнее говорить не война, а выполнение интернационального долга, – поправляет Геннадий Викторович. – Ведь мы не захватывали чью-то территорию и не защищали свою, а оказывали помощь, обеспечивали безопасность городов, дорог, аэропортов. Но для многих советских семей это обернулось трагедией: ребята там погибали, получали тяжелые травмы. С 2010 года праздник получил новое название – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – то есть день, когда мы вспоминаем наших ребят, принимавших участие в военных конфликтах в разных уголках мира.

Хотя на встрече в первую очередь шла речь, конечно, об Афганистане. Геннадий Табуреткин попал туда в 1984 году, а по местному календарю шел 1363 год. И это не только разница в летоисчислении. Афганистан действительно выглядел отсталой страной, со средневековыми нравами.

– Инстинкт самосохранения притуплял в нас страх смерти, иначе было не выжить. Мы придерживались девиза: не бойся смерти – она придет, тебя не будет. Но вы не верьте тем, кто говорит, что на войне нестрашно, – говорит человек, побывавший в самом пекле войны. – Помню, однажды я реально увидел, как пули летели в моем направлении. В двух-трех метрах от меня находился окоп, и я оказался в нем через доли секунды. Как это получилось, не помню. Очевидно, включились резервы организма, которые позволяют человеку в критический момент совершить невероятное и спасти жизнь… Или первый ночной обстрел, когда все спрятались, а я замешкался, засмотревшись на бескрайнее звездное небо, в котором как салюты разрывались снаряды, и не понимал, что это летает смерть. Хорошо, что старослужащие успели затащить меня в убежище, резко крикнув: «Тебе что, жить надоело?».

А, получив некий военный опыт, он уже сам опекал новобранцев. Как-то Геннадия вместе с молодым бойцом отправили на задание. Начался обстрел. По инструкции в таких случаях надо спрятаться в люке машины. Но молодого солдатика словно парализовало. Тогда Геннадий силой запихал его в люк. Сделав это, понял, что самому забираться уже опасно. Он аккуратно сполз с верха машины на ступеньку и затаился. Прямо у головы разрывались снаряды, свистели пули, которые в любой момент могли ранить, убить его. «Лежу я и думаю: если меня убьют, бойцу этому голову оторву. И лишь когда все закончилось, понял абсурдность своей мысли», – вспоминает тихвинец.

– Многие ребята стремятся побывать в тех местах, где служили. Они рассказывают, что местные жители, которые были настроены враждебно по отношению к нашим солдатам, теперь встречают их с радостью, приглашают к себе. Поняли, что тогда русские не разрушали, а наоборот строили, помогали приблизиться к цивилизации. Чего не скажешь о тех, с кем воюют сегодня. Афганистан остается беднейшей страной, рассадником всего преступного и запрещенного, – поделился размышлениями Александр Астафьев.