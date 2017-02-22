С мечтой о погонах

Тихвинским ребятам рассказали о мужских профессиях

Ярмарка военных профессий сейчас проходит во многих районах Ленобласти. Школьникам и студентам дают возможность узнать об условиях приема в высшие военные учебные заведения, увидеть мастер-классы по рукопашному бою, пройти профтестирование. В Тихвине такое мероприятие состоялось в минувшую пятницу на базе школы № 6.

- Наш город воинской славы гордится своими военными и патриотическими традициями. И сегодня, ребята, вы тоже можете выбрать для себя профессию, связанную с защитой Родины, - приглашая на ярмарку, заявил председатель районного комитета по образованию Валерий Ефимов. Он обращался к юношам и девушкам не только тихвинских школ и техникума, но и к старшеклассникам из Бокситогорского, Лодейнопольского и Подпорожского районов.

После торжественной части подростков повели на занятия. Но это были необычные уроки, продолжительностью всего по 10 минут, на которых не ставили оценки. Пока в одном кабинете ребятам из Бокситогорска рассказывали, кем можно стать, окончив Военно-космическую академию А.Ф. Можайского, пацанам из 1-й школы в другом кабинете показывали, как собирать и разбирать автомат, а школьникам из Подпорожья объясняли условия поступления в военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. В этот день можно было пообщаться с представителями шести военных вузов.

Школа № 6, на базе которой проходила ярмарка профессий, тоже себя презентовала. Ведь в ней кроме всем известных кадетских классов есть и класс МЧС, с которым занимается настоящий пожарный.

- Девчонки и мальчишки, которые учатся в классе МЧС, не обязательно свяжут свою жизнь с военными профессиями, но зато научатся преодолевать свой страх и лень, в критической ситуации смогут оказать первую помощь себе или своим близким. Ведь даже будущие мамы должны уметь наложить жгут при кровотечении у ребенка, освободить ему верхние дыхательные пути, если тот подавился, - говорит преподаватель и пожарный 61-й пожарной части в Тихвине Игорь Буртовой.

Его подопечные показывали гостям ярмарки, как они умеют прыгать с высоты, преодолевать препятствия, спускать пострадавшего на веревке, перевязывать раны.

- Спаянную команду сделать сложно, современные дети более эгоистичные, они сидят в интернете, могут ничего не делать и получать "лайки" просто так, - признает педагог-спасатель. - На наших занятиях это одобрение нужно заслужить, преодолев трудности.

К слову, во время показательных выступлений ребята из класса МЧС свои "лайки" получали, в виде аплодисментов. А сумели ли они и взрослые военные заинтересовать старшеклассников при выборе профессии, станет известно позже, во время летнего приема в вузы.