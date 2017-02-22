Порог бедности

На прошлой неделе городские депутаты установили на 2017 год критерии для признания малоимущими.

Напомним, что эти параметры устанавливаются ежегодно, а тихвинцы, признанные малоимущими в соответствии с этими параметрами, имеют право встать на учет в качестве нуждающихся в жилье и претендовать в порядке очереди на получение квартиры по договору социального найма. На этот год пороговое значение размера дохода на каждого члена семьи установлено на уровне 11200,75 рубля, а пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению на одного из них, определена в размере 502,260 тысяч рублей. Как пояснил председатель комитета по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района Павел Федоров, при определении этих величин учитываются такие факторы, как стоимость одного квадратного метра жилья и норма предоставления жилья по договору соцнайма в Тихвинском городском поселении, а также величина прожиточного минимума. Отметим, что в третьем квартале 2016 года она составляла 9108 рублей.