Они за счастливое детство

В минувшую среду в детском саду «Россияночка» назвали лучшего воспитателя Тихвинского района.

В конкурсе "Воспитатель года" приняли участие представители детских садов «Незабудка», «Россияночка», «Рябинка», «Улыбка», а также Шугозерской и Ильинской школ. Творческое состязание педагогов, реализующих дошкольную образовательную программу, продолжалось в течение трех дней.

Участникам нужно было презентовать себя, продемонстрировать свои педагогические возможности в работе с детьми, провести мастер-классы для взрослой аудитории. Завершающим этапом конкурса стала встреча «за круглым столом». В ходе дискуссии, посвященной теме развития современного дошкольного образования, воспитатели высказали свою позицию по этому вопросу. Речь, в частности, шла о развитии творческого и профессионального потенциала воспитателя, повышении социального престижа профессии.

По результатам испытаний жюри, в состав которого входили представители комитета по образованию районной администрации и победители конкурса прошлого года, определило лучшего педагогического работника. Им названа воспитатель детского сада «Россияночка» Ольга Шушпанова. Призерами стали воспитатель детсада «Рябинка» Юлия Захарова и музыкальный руководитель «Незабудки» Ольга Рускуль.