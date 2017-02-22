Не езжай "под мухой"!

Полицейские каждую неделю ловят пьяных за рулем. Но меньше их не становится.

Вот и на прошлой неделе возбудили уголовное дело в отношении водителя, который не раз садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, машину его арестовали и собираются продать за долги.

Дело было так. Сотрудники дорожной полиции за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль, за рулем которого находился 42-летний мужчина, подрабатывающий в службе такси. Выяснилось, что этот товарищ еще в 2015 году был лишен права управления транспортным средством. Более того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Но все равно продолжал ездить за рулем.

Теперь в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК России (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Мужику может грозить до двух лет лишения свободы. На его автомобиль наложен арест. Если водитель не погасит задолженность по штрафам, то машину продадут в счет погашения долга.