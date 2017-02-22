На голубом газу

Где появятся газовые трубы в ближайшие пару лет?

На прошлой неделе пресс-служба Тихвинского района рассказала, что в ближайшие два года предстоят серьезные проектные работы, которые позволят в течение 2018-2020 годов построить почти 28 км газораспределительных сетей в старой части города.

В этом году будет выполнено проектирование распределительного газопровода зоны индивидуального жилищного строительства «Фишевая гора», где земельные участки предоставляются, в частности, многодетным семьям. Будут сделаны проекты распределительных газопроводов по улице Римского-Корсакова от дома № 71 по Фишевскому переулку до улицы Озерной, по улице Ленинградская до домов № 139, 141 и 76, по улице Советской от дома № 76 до дома № 106 и от дома № 89 до дома № 109. Проектные работы коснутся также улиц Олонецкая и Дорожников, Прозоровская и Березовская, Зеленая и Зайцева, Западная и Тихая, Кольцевая и Новосельская, Трудовая и Дружная, Советская и Славянская, Карельская и Тверская, Плаунская и Первомайская, Луговая, Ильинская и Московская, переулков Ленинградский, Карьерный, Лесной и Тверской, а кроме того улицы на территории индивидуального жилого строительства, прилегающей к улице Плаунской. Строительство распределительных сетей по подготовленным проектам здесь предполагается в 2018-2019 годах.

В 2018 году будут спроектированы распределительные газопроводы по улицам Артиллеристов и Ладожская, Шлиссельбургская и Вяземская, Большая Заводская и Октябрьская, Береговая и Фишева гора, Гагарина и Загорская, Озерная и Заречная, Заболотская и Саши Забелина, Северная и Песочная, Боровая, Сосновая и Кедровая, а также по переулкам Октябрьский и Сосновый. Строительство сетей на этих городских территориях планируется в 2019-2020 годах.

Кроме того, уже в этом году начнется строительство двухкилометрового распределительного газопровода в зоне индивидуального жилищного строительства «Стретилово», еще почти километр газовых сетей проляжет к многоквартирным домам № 1, 2 и 11 Усадьбы РТС. В ближайшие два года в квартирах этих домов будут установлены индивидуальные газовые котлы. Таким образом, будет окончательно решена проблема горячего водоснабжения и отопления домов Усадьбы РТС – территории, удаленной от городских микрорайонов.

Однако, как отмечает заместитель главы районной администрации по коммунальному хозяйству и строительству Юрий Наумов, у проблемы газификации есть и вторая сторона – инертность жителей, которые не спешат подключать свои дома к уже построенным распределительным газопроводам. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались собственники только 220 домов, владельцы еще 80 домов подали заявления. При этом по-прежнему есть улицы, где к природному газу пока подключились единицы.