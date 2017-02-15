Тихвинцы услышали родной голос

Певица Лариса Луста приезжала в город детства с концертом

4 февраля во Дворце культуры состоялся концерт нашей землячки, теперь известной петербургской дивы, меццо-сопрано Ларисы Лусты. Тихвин занимает особое место в гастрольном графике певицы: в начале каждого года она неизменно возвращается сюда, в город своего детства и юности, для встречи со своим зрителем и своими друзьями. Каждый ее концерт в Тихвине – это своеобразный творческий отчет. Здесь – самая преданная и взыскательная публика. И всякий раз Лариса с радостью и волнением переживает встречу с ней.

"Безымянная звезда" по-новому

– Лариса, мы с Вами не общались два года, какое событие за это время в Вашей творческой жизни Вы назвали бы самым главным?

– Конечно, это премьера мюзикла «Безымянная звезда», красочный и многоплановый спектакль, где я играю главную женскую роль, роль Моны. Это моя первая роль в театре, но не первый опыт, когда я выступаю автором задумки спектакля и его продюсером. Кроме того, это мой первый масштабный театральный проект. Работа по его подготовке и постановке была долгая, и отняла много душевных и физических сил.

– Сложно было работать над спектаклем?

– Все, что касается творческого процесса, костюмов и декораций, подбора актеров и репетиционного процесса было необыкновенно интересно, и я это делала с удовольствием. Очень тяжело далось все, что связано с административными и продюсерскими делами: постфинансирование, реклама, различные денежно-бумажные моменты. Мне это не по душе, но без этого, к сожалению, было не обойтись.

– В чем отличительная особенность постановки?

– В применении в ее оформлении современных технических средств. Мы рискнули использовать мэппинг в большом масштабе. Это 3D-инсталляции, меняющие пространство, преломляющие и оживляющие его, создающие другую реальность, переносящую нас в фантастический мир главного героя пьесы, учителя астрономии Морина. Мы уже два сезона отыграли наш мюзикл, и есть надежда, что после небольшого перерыва, возобновим его показ в Санкт-Петербурге. Кроме того, я очень хочу привезти его в Тихвин. Мне кажется, он вполне подходит для сцены Дворца культуры. Не знаю, сумеем ли мы доставить сюда всю необходимую для инсталляции аппаратуру, это очень дорого. Но тем не менее я мечтаю, чтобы тихвинцы увидели эту работу.

– Есть ли у Вас еще в планах подобные проекты?

– Когда кризис минует, подумаем и над этим. К сожалению, сейчас наступили очень тяжелые времена. В Санкт-Петербурге идет великое множество более или менее удачных мюзиклов. Большинство из них – коммерческие проекты. Что касается нашей "Безымянной звезды", то он прежде всего творческий, а не коммерческий. Нам хотелось создать яркий красивый спектакль, более близкий к искусству, чем к коммерции. У нас это получилось, и нам очень приятно. За этот спектакль не только не стыдно: он в традициях настоящего русского театра. С хорошим сценарием, драматургией и режиссурой, с хорошими артистами, великолепной сценографией, потрясающей хореографией и великолепным балетом. Это синтез музыкального и драматического театров.

Мы родом из детства

– Лариса, каким выдался для Вас минувший год?

– Мне кажется, он выдался нелегким для всех, не только для артистов. В мире было тревожно, и у нас на душе также было неспокойно. Я надеюсь, что с 2016-м уйдут волнения, и наша жизнь сделает какой-то более легкий, позитивный виток , вместе с которым появятся новые интересные спектакли и новые творческие замыслы. Очень хотелось бы, чтобы стабилизировалась обстановка на Украине, тем более что там мои исторические корни. В последний раз я приезжала на Украину довольно давно: в Запорожье, на кинофестиваль с фильмом «Демониада», комедийно-фантастической историей, в котором я играла певицу Анну. Это, кстати, был последний фильм Ильи Олейникова, он сыграл там главную мужскую роль.

– А Вы сыграли там, я помню, две роли...

– Это одна роль, но она как бы перевертыш. Я играю в "Демониаде" этакую акулу шоу-бизнеса, хищницу. Это то, свойство натуры, которого мне не хватает в жизни. В конце истории моя героиня превращается в милую добрую бомжиху. Чудесный, очень добрый фильм Александра Строева, кстати, он же и режиссер мюзикла "Безымянная звезда". Мы с ним познакомились как раз на съемках «Демониады», потом я пригласила его в качестве постановщика нашего спектакля, и он замечательно справился с этой задачей.

– Какие Ваши новые песни мы услышим в ближайшее время?

– Я готовлю целую программу. Вы не первый раз приходите на мои концерты и, я думаю, заметили что подбор исполняемых мной песен достаточно эклектичен по стилистике.

– Да, заметил. Это характерно для стиля кроссовер, в котором Вы работаете?

– Да, да, да! Кроссовер – это синтез разных направлений. В одном произведении, например, в «Адажио», академический вокал сочетается с современным звуком и соответствующей аранжировкой, с другой стороны, в той же программе звучат совершенно аутентичные романсы, исполняемые в моей версии и трактовке, в привычной для зрителя манере, под аккомпанемент рояля. Программа, которую я готовлю, также эклектична: там и романс, и классика, и эстрада, и поп-музыка, и даже симфо-рок. Там будут цыганские, русские, грузинские, украинские песни. Когда я приеду в Тихвин в следующий раз, мы с моим аккомпаниатором Александром Юдиным привезем именно эту программу.

– Несколько слов о впечатлениях сегодняшнего дня.

– Он подарил мне огромную-огромную радость от встречи с моим любимым Тихвином, городом где я выросла, где прошло мое детство. Все мы родом из детства. Каким бы путем ни пошли, как бы потом ни сложилась наша жизнь, все – и хорошее, и плохое – закладывается в нас именно в то время. У меня с моим тихвинским детством связаны только самые лучшие воспоминания. Я еду сюда, как в гости к добрым друзьям, по которым очень скучала, которых год не видела, и с которыми наконец-то встретилась. Сегодняшний теплый прием, аплодисменты, когда публика тебя приветствует стоя – все это очень трогательно. Я, как человек щедрый и неуемный, отдаю все, что у меня есть. И мне очень приятно, что публика в зале, как и в прежде, очень щедра, и не жалеет для меня своих эмоций. Надеюсь, что зрители, как и я, уходят с концерта заряженные позитивной энергией. Это дает мне силы и оптимизм для новых встреч.

Беседовал

Александр ДВОЙНИШНИКОВ