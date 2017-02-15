Во всем виновата зима?

Или Почему жители некоторых деревень готовы покусать энергетиков?

После всплеска жалоб местным депутатам и в приемную губернатора в Тихвинском районе, касающихся перебоев со светом этой зимой, было решено организовать встречу общественности с энергетиками. Инициатором большого собрания в минувшую среду стал глава Тихвинского района Александр Лазаревич.

Напряжение растет

Нареканий на энергоснабжение деревень от старост и глав сельских поселений в этот день было действительно много.

- В декабре в Свири свет гас 17 раз! Но я не могу ни от кого добиться ответа: когда это прекратится? Ну не к Путину же мне обращаться! - возмущалась Валентина Ивановна, которая работает старостой в Цвылевском поселении.

- Жители деревень Рапля (Мелегежское поселение), Лазаревичи (Тихвинское поселение), Ульянино (Коськовское поселение) уже несколько лет пытаются добиться, чтобы им сделали ремонтные работы на сетях и поправили столбы, которые практически лежат. Но пока все безрезультатно, - сообщила помощник губернатора Валентина Нестерихина, к которой часто обращаются сельчане.

В зале просили слова жители Кайваксы (Борское поселение), где есть проблемы с низким напряжением в сети. В деревне Бирючово (Пашозерское поселение) та же беда: "Если человек включает электрический чайник, то его сосед уже не сможет чай попить - напряжения не хватает."

- А у нас наоборот, напряжение зашкаливает, можем поделиться, - грустно пошутил Евгений Девяткин из деревни Воложба (Мелегежское поселение). - То, что в деревне без своего генератора жить нельзя, я уже давно понял. Но после того, как у меня в прошлом году из-за проблем со светом сначала вышли из строя электронные часы, потом стиральная машина, я приобрел еще и стабилизатор. Но оказывается и это может не спасти. Я измерил напряжение в сети: 250 вольт - это не самый плохой показатель, бывает и 270!

- Посодействуйте в решении проблемы деревни Корбеничи, где из всех благ цивилизации только свет и есть! - заступилась за земляков глава Пашозерского поселения Елена Михайлова. - В декабре у них подряд почти трое суток электричества не было. Когда я туда приехала, люди такие злые были, разве что не кусались. Сколько помню, зимой в Корбеничах постоянно такие перебои. Сделайте что-нибудь!

Раздражает людей и то, что информацию о причинах аварийных отключений и сроках восстановительных работ бывает невозможно не получить. Ну каменный век, не иначе!

Елки-палки

Ответ перед жителями и властью пришлось держать первому заместителю директора, главному инженеру филиала ПАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» Тарасу Даркову. Он признал, что проблема с получением оперативной информации, и правда, существует: это, мол, связано с тем, что диспетчеры электросетевых компаний одновременно занимаются организацией работы аварийных бригад, поэтому люди часто не могут дозвониться до диспетчерских служб энергетиков. Кроме того, необходимо учитывать, что не все сети снабжены телеметрией, и для выяснения причин отключений самим энергетикам требуется время: пока они по бездорожью доберутся до поврежденного участка, пока выяснят, в чем дело.

Что касается причин аварийных ситуаций, у энергетиков и тут был готов ответ:

- Во-первых, на линии электропередач падают деревья. А поскольку 80 % сетей проходит по лесному массиву и заболоченной местности падение деревьев становится главной причиной аварийных отключений. Линии строили 30-40 лет назад, за это время лес подрос, болеет, валится, - заметил Дарков. - Вторая причина - налипание снега на провода. Сильные морозы теперь большая редкость, болота не успевают замерзнуть, испаряются. А когда еще и снег идет, все это налипает на провода и под нагрузкой сети обрываются.

Казалось бы решение на поверхности: расширять просеки под линиями электропередач, менять опоры и ставить их чаще, чтобы уменьшить нагрузку на сети. Но не все так просто. Во-первых, лесное законодательство строгое, а процедуры оформления документов для увеличения просек длительные. Во-вторых, подводят подрядчики, которые должны заниматься вырубкой деревьев под сетями.

- Состояние просек на самом деле проблемное, и 80 % отключений происходит именно из-за падения деревьев. Однако при этом программа по расчистке просек в прошлом году была провалена. В Тихвинском района ее выполнили лишь на половину. У нас был жесткий разговор с Ленобллесхозом, который отвечает за этот вопрос. Нам придется поменять подрядную организацию, - заметил председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Андрей Гаврилов, которого тоже на прошлой неделе приглашали на совещание в Тихвин. Он выглядел оптимистично, когда говорил, что в этом сезоне работа будет вестись без отставаний и надежность электроснабжения существенно повысится.

Не надо вранья

Планы самих энергетиков по вырубке деревьев в Тихвинском районе жителей, кстати, не впечатлили. К примеру, в Ганьковском поселении в прошлом году спилили всего два ствола, в этом по расчетам "Ленэнерго" хватит и десяти.

- Куда это годится? Мне смешно! Деревья почти везде нависают над линиями передач, а у вас такие скромные планы! Да я лично за полчаса могу столько выпилить, благо опыт по заготовке дров есть, - говорил Евгений Девяткин из деревни Воложба. - Раз качество электроснабжения ухудшается, значит есть явные системные сбои в работе. А еще меня возмущает, что энергетики вводят всех в заблуждение, когда раньше времени отчитываются об устранении аварии. Не раз замечал: через интернет-СМИ рапортуют, что электроснабжение, допустим, после урагана, восстановлено на территории всей Ленобласти, а наша деревня еще почти сутки продолжает сидеть без света. Прекратите врать!

Председатель областного комитета по ТЭК Андрей Гаврилов примирительно предложил сельским и районным властям провести рабочие встречи с энергетиками, чтобы обобщить частные вопросы. Тогда возможно будет определить стратегические направления для системной работы, как на уровне района, так и региона: "Мы составим проблемный перечень вопросов и в зависимости от масштабов проблемы будем планировать действия на краткосрочную или долгосрочную перспективу".

Кстати, Тарас Дарков сообщил, что линия в деревне Корбеничи есть в планах на реконструкцию в этом году: там заменят опоры и линии, расширят просеку. Число аварийных отключений должно уменьшиться. И значит у жителей будет меньше поводов кусаться.

И еще: по словам энергетиков, сроки устранения неисправностей в электроснабжении расписаны законодательными актами: через два часа после аварии должен появится свет там, где есть резервный источник питания, и через 24 часа - там, где альтернативы нет.