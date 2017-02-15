Сложности перехода

"Иногда складывается ощущение, что пешеходам надоело жить. Слишком беспечно они ведут себя на дороге", - злится тихвинский водитель со стажем Алексей Семенович. Однако дерзких водителей, плюющих на правила, у нас ведь тоже хватает, могут возразить ему безлошадные.

За тем, чтобы водители не нарушали правила и предоставляли пешеходам преимущество при переходе дороги, сотрудники ГИБДД строго следят. Как раз сейчас по всей Ленобласти проводится профилактические мероприятия по вопросу безопасности пешеходов. Статистика происшествий по Тихвинскому району, кстати, безрадостная: в прошлом годупешеходов у нас сбивали 26 раз, погибло 5 и ранено 22 человека. В январе наступившего года уже произошло 3 ДТП с участием пешеходов. Но надо признать, что 35 % аварий случаются по вине самих пешеходов.

- Как показывает практика, пешеходы, пожалуй, самые недисциплинированные участники дорожного движения. Напоминаю, что они должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам, - говорит инспектор по пропаганде тихвинского ОГИБДД Ольга Лещенко. - Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах человек может выйти на проезжую часть, только убедившись в безопасности предстоящего перехода!И настоятельно рекомендую иметь при себе предметы со светоотражающими наклейками, чтобы водитель вас видел издалека.

К слову, пешеходы, допустившие нарушения правил дорожного движения, привлекаются к административной ответственности: они могут отделаться предупреждением или схлопотать штраф на 500 рублей.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют безопасности маленьких пешеходов. В январе 2017 года в Петербурге и Ленобласти зафиксировано 24 ДТП (+14 к прошлом году), в результате которых один ребенок погиб и 24 получили травмы различной степени тяжести. В Тихвине в наступившем году тоже уже зафиксирован один случай наезда на ребенка-пешехода: это случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Борисова.