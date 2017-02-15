Им до всего есть дело

Артисты, спортсмены, музыканты, отличники и просто красавцы!

10 февраля в районном Доме культуры зажигали «звезды». Речь идет не об артистах российской эстрады или мастерах местной самодеятельности, а о ярких талантливых старшеклассниках. Все они участники районного конкурса ученического самоуправления «Лидер 2017», конкурса, который в очередной раз доказал, что тихвинской молодежью можно гордиться.

Лидерский свет озарения

Творческое испытание проходило в три этапа. Первый тур – заочный. Незадолго до конкурса участники представили на суд жюри свои социальные проекты, смелые и креативные. Ведь настоящий лидер – это новатор, который способен предложить прогрессивную идею, чтобы преобразить жизнь окружающих, сделать ее ярче и интереснее.

Но даже самое лучшее начинание не возможно воплотить одному и лидеру просто необходимо ораторское искусство, умение убеждать, вести за собой. Все эти навыки продемонстрировали ребята в конкурсе самопрезентаций. У всех 11 участников было немало интересных сравнений, необычных форм изложения, стихов и песен о себе. Например, Анастасия Семакова сравнила жизнь со вселенной, где каждый человек – это свет в космической тьме. И лидер – человек с особым светом, светом озарения, ответственности, светом, способным преобразовать все вокруг. И, конечно, девушка рассказала, как разжигает в себе эти лучи лидерства.

Ее тезка Анастасия Чигарева провела презентацию в форме репетиции спектакля. В нем она выступила в роли режиссера, который требует полной самоотдачи, стремления к самосовершенствованию, забывая при этом об отдыхе и обеде. И лишь напоминание о том, что надо уроки делать заставило требовательную Настю отпустить уставших артистов по домам. Театральную тематику девушка выбрала не случайно. Ведь в жизни ей приходится примерять множество ролей: то любящей дочери и сестренки, то прилежной ученицы, то режиссера-постановщика, не только классной, но и школьной поселковой жизни. И на вечный гамлетовский вопрос она ответила по-лидерски однозначно: «Быть! лидировать в школе и не только, сверкать, за собой вести тех, кто немного не уверен в себе…».

Дарья Еремеева представила себя неустанным искателем себя, своего места в жизни. Каждый новый вид деятельности дает Дарье толчок к дальнейшему развитию и самосовершенствованию. А на экране мелькали кадры из фильма «Король говорит» - фильма, рассказывающем о реальном историческом деятеле Георгии VI, который преодолел многое и в переломный момент истории стал настоящим лидером своего народа, лидером, с которого можно брать пример.

Добрыми стихами и песнями представила себя Ольга Мельникова. Девушка вышла на сцену в народном костюме – такой получился лидер-патриот и мастер на все руки.

Многогранность и разноплановость юных лидеров поражала. Например, Михаил Катович рассказывал:

- В прошлом году победил в региональном конкурсе «А ну-ка, парни!», совсем недавно вместе с нашей лицейской командой занял 2-е место в финале области по баскетболу. Имею второй взрослый разряд по плаванию. Участвую во всех школьных мероприятиях и театральных постановках, танцую вальс. В этом году вел линейку, посвященную Первому сентября и играл главную роль в новогоднем спектакле. Неоднократно становился победителем и призером олимпиад по истории, географии и обществознанию. Моя исследовательская работа «Франшиза современного терроризма на примере исламского государства» (запрещенного в РФ) участвовала в нескольких научных конференциях. Всего за год самостоятельно научился играть на гитаре и уже состою в творческом объединении «Цветок». Совершил лыжный поход в Хибинах, покорял снежные горы в Приэльбрусье.

Кто-то спросит зачем так много – на что Миша ответил:«Не могу иначе, мне до всего есть дело». Наверно, с этим во многом согласится и Ксения Петренко – участница молодежных начинаний: открытый микрофон, губернаторский трудовой отряд, волонтеры Победы, инициативная добровольческая группа «Др@йв» - все хотелось попробовать, во всем испытать себя. Как прирожденный лидер, Ксения прямо со сцены начала агитировать, делиться сокровенным, заряжая всех своей энергией и верой в себя:

- Помните: слова «делай» и «желай» отличаются всего одной буквой... В сутках 24 часа, 8 из которых вы спите, а 16 бодрствуете, задумайтесь на что вы их тратите. Главное - не сидите на месте, а участвуйте во всем.

Оценки - это условность

Настоящий лидер должен уметь отстаивать свою точку зрения. Проявить свое искусство спорить, ребятам пришлось в конкурсе «Дебаты». Лидерам надо было доказать или опровергнуть аргумент ведущего, причем, какой позиции стоит придерживаться, решал жребий. Нелегко оказалось старшеклассникам, настроенным на поступление в вуз, опровергать тезис, что «высшее образование – залог успеха» или согласиться с тем, что «интернет надо запретить». Но все же убедительные доводы нашлись у всех.

И вот жюри удаляется на совещание, но конкурсная программа продолжается. В бой вступают группы поддержки. Песни и танцы, стихи и речевки, небольшие сценки и целые флэш-мобы превратили этот этап в настоящий концерт, доказывающий, что у лидеров яркие единомышленники, а ведь только вместе можно претворить в жизнь самые смелые идеи. Недаром за победу в конкурсе группа поддержки приносила дополнительный балл своему лидеру.

По итогам конкурса «Лидер 2017» дипломантами стали: Мария Серегина (школа № 4), Эльвира Махнова (школа № 5), Дарья Еремеева («Поколение Т»). Лауреатами признаны: Ольга Мельникова (гимназия № 2), Михаил Катович (лицей № 8), Ярослав Беркутов (Молодежный совет), а победителем стала Анастасия Семакова (школа № 6). В конкурсе группы поддержки специальными дипломами были отмечены болельщики Михаила Катовича, Ярослава Беркутова и Ксении Петренко.

Конечно, для кого-то из лидеров судейские оценки стали обидно низкими. Но, как признались члены жюри, итоги чисто символические, ведь талантливы и креативны все участники, которые уже являются лидерами независимо от результатов.