Будешь наших бабушек обижать?

Суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Ленобласти, которую признали виновной в серии краж тихвинских пенсионерок.

Вообще-то 33-летняя жительница живет в Волховском районе, в Тихвин она приезжала "на заработки". Правоохранителям удалось доказать как минимум три кражи в ее исполнении.

Следователи выяснили, например, что в апреле 2016 года эта дамочка в людном месте украла из сумки 67-летней тихвинки паспорт и деньги (9 тысяч рублей).

На следующий день в косметическом магазине злоумышленница стащила из сумки другой пенсионерки кошелек с деньгами. Ущерб тогда составил больше 12 тысяч рублей.

Кроме того, в августе в помещении магазина она похитила из сумки еще одной пожилой женщины кошелек, деньги и банковскую карту. Причем деньги с карты сняла буквально сразу (общая сумма ущерба составила больше 13 тысяч рублей)..

По этим фактам были возбуждены уголовные дела, воровку нашли и задержали. Суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.