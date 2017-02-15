Жизнь без изъянов

10 февраля итоги своей работы за год подвела тихвинская городская организация Всероссийского общества инвалидов, в которой сейчас числится 882 человека.

Встреча проходила в офисе ВОИ в 4-м микрорайоне, который в этом году, кстати, подремонтировали: за счет денег из районного бюджета там подлатали крышу и коридоры в помещении.

За минувший год вообще много чего произошло: на базе центра соцобслуживания появился сурдопереводчик, для инвалидов-колясочников начала работать служба "Домой без преград" (специальный мобильный подъемник помогает им преодолевать лестницы). Об этом рассказал руководитель организации Сергей Уткин. Он сообщил также, какие бонусы получают члены ВОИ: бесплатную юридическую помощь, скидки на ортопедическую обувь, бесплатный ремонт мелкой бытовой техники, билеты на концерты звезд во Дворце культуры по льготной цене и пр. Рассказал он и про общественную жизнь инвалидов в Тихвине: про многочисленные фестивали, творческие и спортивные конкурсы, праздничные встречи. Планы на предстоящий год, по словам Уткина, тоже масштабные.