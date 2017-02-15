Увлеченная математикой

В минувший четверг стало известно, кто в этом году стал лучшим учителем Тихвинского района.

Результаты районного конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2017» подводили на базе гимназии № 2. Все городские школы, а также Ганьковская, Пашозерская, Ильинская, Горская, Борская и Ереминогорская сельские школы болели за своих педагогов. На звание победителя претендовали 13 учителей.

Как обычно жюри конкурса судило по итогам проведенных открытых уроков, мастер-классов и самопрезентации участников. Лучше всех с этими задачами, по мнению судей, справилась учитель математики гимназии № 2 Яна Малиновская. Яна Владимировна, как лучший учитель района, теперь представит наш край на областном конкурсе педагогического мастерства. Лауреатами названы учитель музыки школы № 5 Елена Хренова и учитель начальных классов школы № 6 Наталья Степанова. Победительница и призеры награждены грамотами комитета по образованию Тихвинского района. Всем участниками вручили памятные подарки.



