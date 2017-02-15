У них руки золотые

Тихвин на этой неделе примет один из этапов первого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам " WorldSkills Russia ".

Чемпионат молодых профессионалов в Ленинградской области пройдет с 17 по 22 февраля на базе кировского и тихвинского техникумов. Возраст участников от 18 до 22 лет.

В Кировске будут соревноваться электромонтажники, воспитатели, токари, инженерные дизайнеры и представители еще пяти профессий. А в Тихвине соревнования пройдут среди специалистов по облицовке плиткой, обработке листового металла, плотники, столяры и технологи моды.

По итогам проведения регионального чемпионата в каждой из номинаций будут определены победители, из числа которых сформируют сборную Ленинградской области. В мае 2017-го лучшие поедут в Краснодарский край, где состоятся отборочные соревнования для участия в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы".

Многие отмечают, что скучные профессиональные конкурсы все больше похожи на настоящие шоу, в котором соревновательная программа сочетается с культурной и развлекательной для зрителей и участников. Все это в конечном итоге привлекает внимание к рабочим профессиям.