Всем по неотложке!

В том числе и по образцу Тихвина круглосуточные отделения неотложной медпомощи в этом году появятся во всех больницах Ленобласти.

Об этом было сказано в рамках встречи губернатора региона с общественниками из «Народного фронта». Круглосуточные отделения уже работают при приемных отделениях межрайонных больниц Гатчинского, Киришского, Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского и Тихвинского районов. В среднем до 10 % обратившихся за помощью медики оперативно госпитализируют по показаниям, остальным пациентам проводят необходимые диагностические исследования и дают рекомендации для амбулаторного лечения.

Принципиальные особенности таких отделений - возможность круглосуточного обследования и оказания медицинской помощи всем обратившимся пациентам с возможностью последующей госпитализации.

При такой организации работы медицинская помощь оказывается максимально оперативно, поскольку в приемном отделении сосредоточены дежурные специалисты, есть перевязочный кабинет, диагностические службы.