Чем дальше в лес

Не все "черные лесорубы" ушли из Тихвинского района. Незаконные рубки продолжаются. А зимой по заснеженным дорогам, так называемым зимникам, древесину к тому же гораздо проще вывозить из леса.

На прошлой неделе в патрулировании территории Тихвинского района участвовал вертолет Росгвардии. Сотрудники авиационного отряда спецназначения Росгвардии вместе с местной полицией выявляли факты нелегальных рубок леса.

Когда силовики обследовали территорию строительства линии электропередач, пересекающую весь Тихвинский район с востока на запад, протяженностью более 52 километров, они обнаружили 4 места незаконной рубки, а также подготовленные для транспортировки спиленные деревья и спецтехнику. К примеру, в районе деревни Печнева прибывшая на место полиция изъяла автомобиль "Урал", груженый древесиной. Размер причиненного ущерба устанавливается.

Полученные с вертолета Росгвардии фото- и видеоданные сотрудники правоохранительных органов сейчас анализируют.