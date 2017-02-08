Мы книжная столица!

В этом году Тихвин получил звание «Библиотечной столицы Ленинградской области».

Каждый год один из российских городов получает почетное звание «Библиотечная столица России» и становится местом проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Идея проведения конкурса «Библиотечная столица» была инициирована Российской библиотечной ассоциацией в 1998 году. С тех пор конкурс проводится ежегодно и собирает более 1000 участников из разных регионов России: практиков и теоретиков библиотечного дела, представителей органов власти, издательств, книготорговых организаций, архивов, музеев, учреждений науки и культуры. В 2017 году библиотечной столицей России объявлен Красноярск.

Но в Ленинградской области по этому образцу решили сделать свой проект и ежегодно объявлять новую библиотечную столицу региона. Все для того, чтобы создать положительный имидж библиотеки в обществе, повысить ее престиж. Заодно привлечь внимание к проблемам отрасли, обсудить наболевшие вопросы и возможно, найти пути их решения.

В 2015 году первой библиотечной столицей области стал Приозерск, в 2016-м – Лодейное Поле.

В наступившем году библиотечной столицей региона станет Тихвин! Главные мероприятия пройдут летом. С 7 по 9 июня на базе учреждений Тихвинской централизованной библиотечной системы состоятся встречи, «круглые столы», конференции, обмен инновационным опытом в сфере библиотечного дела. Руководителям и главным специалистам библиотек Ленинградской области будет предложена обширная культурная и экскурсионная программа.