Молодой человек, почитайте же со мной!

Новое «Поколение Т» в Тихвине считает, что чтение, культура и театр – это круто!

В наши дни многие ругают современную молодежь, говорят, что она ничем не интересуется, мало читает, а в голове у нее лишь новомодные гаджеты и высокоскоростной Интернет. Но любые обобщения бывают ошибочны. Ведь и сегодня можно встретить немало ярких талантливых молодых ребят, увлеченных своим делом, настоящих лидеров, способных повести за собой других. В Тихвине такие тоже есть.

В библиотеке – социокультурном центре «Тэффи» с большой надеждой смотрят на нынешнюю молодежь. В прошлом году там даже появилось новое молодежное движение «Поколение Т», которое поставило для себя весьма амбициозную, но важную цель – стать популярным инициатором культурного досуга в Тихвине.

– Моя «болезнь» – театр. И когда я устроилась на работу в социокультурный центр «Тэффи», сразу же создала театральную студию «ТЕАТРROOM». Мы занимались актерским мастерством, ставили небольшие постановки. Кроме того, активисты помогали проводить различные библиотечные акции и мероприятия. И вскоре у лидера нашего театра – старшеклассницы Дарьи Еремеевой родилась идея создать что-то наподобие молодежного движения. Я увидела, что детям это нужно, да и мне самой интересно, поэтому полностью поддержала инициативу. Так и появилось наше «Поколение Т» – поколение Тихвина, Творчества, Твое поколение, – рассказывает Лиана Исакова, руководитель движения.

– Такое название было выбрано не случайно. Ведь мы хотим воспитать молодежь, расширить ее культурный кругозор, приобщить к интеллектуальному досугу, – продолжает Лиана. – Считаю, что современному поколению этого не хватает. К нам, в «Тэффи» редко приходят молодые люди, мало берут книг. Большинство предпочитает в свободное время бесцельно гулять, не зная, чем заняться. Но есть и иная молодежь. И нам бы очень хотелось собрать ее в нашем центре, чтоб вместе продвигать чтение, воспитывать интерес к культуре, театру, интеллектуальным увлечениям. Пока в нашем «Поколении Т» двенадцать молодых ребят 15-18 лет, но надеемся, что со временем нас станет больше, и мы сможем вместе воплощать наши идеи.

Поскольку новое движение зародилось в стенах библиотеки, неудивительно, что в центре внимания всегда остается книга, чтение, слово. Одна из первых акций называлась «Уличные поэты». Ребята, одетые в черные плащи, наподобие фраков, и шляпы-цилиндры, вышли на улицу, предлагая прохожим прочитать вместе стихи или отрывок из художественного произведения. Конечно, вначале им было страшно подходить к незнакомым людям, но случайные участники оказались настолько доброжелательны, охотно откликались на предложение, что опасения развеялись и все получили удовольствие.

Постепенно подобные акции прямо на улице, направленные на работу с тихвинцами стали визитной карточкой набирающего обороты движения. Чаще всего они приурочиваются к определенным знаменательным датам. В день защиты детей ребята провели праздник «Лето без Интернета», главными героями которого стали почти забытые сегодня дворовые игры. Надо было видеть, какой восторг они вызвали не только у детей, но у взрослых (у последних, возможно, больший). На высоких каблуках мамочки с азартом прыгали через резиночку или играли в классики, вспоминая свое детство, а дети узнавали, что свободное время можно проводить интересно и без смартфонов и планшетов.

В день учителя активисты «Поколения Т» вновь вышли на улицу и предложили тихвинцам написать теплые слова, пожелания для своих педагогов. А потом доставили их адресантам. Учителя вспомнили многих авторов посланий и были очень рады получить весточку от своих бывших воспитанников. В конце ноября похожая акция была посвящена Дню матери, только теперь поздравления записывали прямо на диктофон. Позже запись передали на тихвинское радио, и в сам праздник любимые мамы целый день принимали поздравления от сыновей и дочек.

– Все то, что вы мечтали сделать для города, мы воплощаем самым необычным способом – под таким девизом живет «Поколение Т». Инициатива всегда исходит от ребят, а как раз это реально работает. Ведь одно дело, когда что-то предлагают взрослые, сотрудники библиотеки, и другое, когда предложение исходит от твоих ровесников, таких же молодых ребят. Подросток видит, как его сверстник живет ярко, интересно, насыщенно и задается вполне логичным вопросом: «Почему я не с ним?».

«Поколение Т» ждет активных инициативных молодых людей, которые хотят изменить жизнь тихвинской молодежи к лучшему, да и просто интересно и с пользой проводить свой досуг. Обращайтесь в библиотеку – социокультурный центр «Тэффи». Также всю информацию можно узнать на сайте «Вконтакте» в группе «Молодежное движение Поколение Т».