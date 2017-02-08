Не все измеряется в деньгах

Об истории Ганзы и перспективах, которые открывает участие в ганзейском движении, депутатам и общественникам рассказал советник главы, уполномоченный по делам Ганзы в Тихвинском районе Станислав Смирнов.

Станислав Смирнов привел примеры, когда города, входящие в международный Ганзейский союз проявляют инициативность, включаются в различные проекты и программы и получают бонусы, в том числе и в виде частных инвестиций и привлечения средств из вышестоящих бюджетов на инфраструктурные преобразования.

"Но не все ценности, которые нужны нашим городам, измеряются в деньгах. Во сколько оценить узнаваемость города, которая формируются, в том числе, участиями в таких событиях, как Ганзейские дни? А ведь положительный имидж – одна из основ инвестиционной и туристической привлекательности территории, - считает Станислав Витальевич. - В какую сумму оценить любовь горожан к родному городу, которая невозможна без знания его истории и уважения к своим предкам? А Ганза, несмотря на ее изначальную иноземность, является поводом не только вспомнить, но и почувствовать свою, русскую, историю, ценить прошлое малой родины. Без уважения, без любви горожан к малой родине, как заниматься тем же развитием городской среды?

И как подсчитать в твердой валюте ту пользу, которую приносят российские города своей стране, представляя ее культуру и историю через Ганзейское движение или побратимские связи?"