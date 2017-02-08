От петрушки до лазерного шоу?

На прошлой неделе был представлен проект программы VIIРусских Ганзейских дней, которые пройдут в Тихвине летом

Как мы уже рассказывали, в этом году к Дню явления Тихвинской иконы Божией Матери будет приурочен необычный праздник, с привкусом средневековья: 8-9 июля мы будем принимать делегации из 13 русских ганзейских городов. Как это будет, узнаем летом. Хотя в минувший вторник во время большого собрания общественников и депутатов разных уровней местные чиновники приоткрыли завесу тайны, рассказав о примерной программе ганзейского фестиваля.

Все гости к нам

Как напомнил депутатам и общественникам глава Тихвинского района Александр Лазаревич, право провести Ганзейский фестиваль Тихвин получил благодаря значимому для российской государственности юбилею - 400-летию Столбовского мира, который отмечается в этом году. С этим событием связан и девиз Ганзейских дней в Тихвине: "Торговля - лучше войны!"

Подготовку к празднику местные власти начали еще в прошлом году с разработки бренд-бука и логотипа фестиваля. Кстати, местным предпринимателям уже полгода бесплатно предлагают использовать его фирменный стиль при изготовлении сувениров и рекламной продукции. Но пока ганзейскую символику пустили в дело только сами чиновники, издав презентационный ганзейский календарь на 2017 год: часть тиража они отправили во все города "русской Ганзы", еще часть - подарили местным предпринимателям и учреждениям.

- Мы предполагаем, что 8-9 июля в Тихвин приедет около 350 делегатов из русских ганзейских городов и около 2 тысяч туристов, - заметила заместитель главы районной администрации Ирина Гребешкова.

Инфраструктура Тихвина, по ее словам, должна справиться: у нас 9 гостиниц и гостевых домов (это около 500 мест), а еще кафе и рестораны на 2 тысячи посадочных мест.

- Гости начнут прибывать 7 июля и всех их будет встречать ганза-бюро, которое разместится на базе районного Дома культуры, - сообщила Ирина Владимировна. - Кроме имеющейся навигации в старой части города мы будем использовать дополнительные указатели, стенды и билборды. чтобы гостям удобно было ориентироваться. Как и на Дне Ленобласти снова задействуем мобильные информационно-туристические центры, в которых волонтеры всем желающим будут раздавать буклеты, афиши и карту города.

Праздник для своих

- Активная подготовка к событию действительно началась. Сформирован проект программы, - сказала глава районной администрации Вера Пастухова. - Конечно, мы будем использовать Ганзейский фестиваль в том числе и для привлечения туристов - ведь Тихвину есть что показать, - но в первую очередь, мы хотим сделать красивый праздник для горожан. Хотим доставить тихвинцам радость, дать им возможность погрузиться в историю. Я всех призываю увлечься этой идей! Возможно, поделиться с нами, как с организаторами, своими предложениями и мыслями по поводу проведения Ганзейских дней.

Черновик программы уже существует, осталось уладить вопросы с финансированием. Тут чиновники надеются на помощь инвесторов и предпринимателей.

А теперь о том, что нас, собственно, ждет. Под праздничные мероприятия предполагается задействовать практически всю центральную историческую часть города. Традиционное костюмированное шествие делегаций русских Ганзейских городов пройдет по «красной линии» от площади Свободы до Дворца культуры, на сцене перед которым состоится церемония открытия VII Русских Ганзейских дней. Тихвинцам, наверняка, любопытно будет посмотреть на это действо, потому что по улице Карла Маркса пройдет колонна людей, одетых в исторические наряды: даже главы городов не стесняются примерить на себя кафтаны и зипуны.

Аромат старины

В центре старого города – на площади Свободы и улице Орловской, которая спускается к живописным прудам Таборы, раскинувшимися под стенами Успенского мужского монастыря, – есть задумка создать ярмарочную атмосферу древнего города с уличными артистами и фокусниками, лицедеями и петрушками, с историческими квестами и кафе.

Берега пруда и Захаровский парк – хорошее место для средневекового рынка с уникальным ассортиментом – точными репликами старинных украшений, оружия и предметов быта, интерактивными площадками и мастер-классами.

В парке Эрувиль‑Сен‑Клер планируется провести традиционный конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Красота земли тихвинской», на который наверняка приедут десятки ремесленников – и не только из городов «русской Ганзы». А на фестивальной площадке парка, с которой открывается замечательный вид на Успенский монастырь, может расположиться презентационная ярмарка, где Ганзейские города представят свой исторический, культурный и туристический потенциал, где можно будет отведать угощений и приобрести что-то самобытное из городов «русской Ганзы». Здесь же, на сцене фестивальной площадки, состоится закрытие VII Русских Ганзейских дней и торжественная передача ключей от городов Союза русских Ганзейских городов древней Вологде, которой предстоит проводить Ганзейский фестиваль в следующем году.

- Для меня ганзейская тема незнакомая, но она мне очень понравилась. Интересно, неординарно! Тем более, что далеко не каждый город может похвастаться причастностью к Ганзейскому союзу и возможностью организовывать Ганзейский фестиваль, - поделилась мнением заместитель начальника областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным связям Галина Габушева, которая участвовала в собрании тихвинских депутатов.

Будем стараться

На всех сценических площадках праздника будут проходить выступления творческих коллективов и артистов из Ганзейских городов, предполагается проведение спортивных мероприятий и разработка отдельной программы для молодежи – делегатов «Молодой Ганзы». А изюминками праздника могут стать фестиваль уличных музыкантов и открытие единственной в мире Ганзейской библиотеки с собранием книг об истории, достопримечательностях, туристических особенностях и выдающихся уроженцах международного Ганзейского союза Нового времени.

Кстати, одной из особенностью тихвинского фестиваля может стать и активное участие в нем Пскова. Дело в том, что, если мы принимаем Русские Ганзейские дни, то Псков готовится в 2019 году проводить Международные Ганзейские дни. Чтобы поддержать Тихвин, псковичи готовы 8-9 июля организовать у нас свою отдельную праздничную площадку, с артистами, ремесленниками и угощениями. Заодно порекламировать тихвинцам свои достопримечательности и пригласить в Псков через два года.

- Ганзейские дни трудно представить без фестиваля реконструкции, кроме того, у нас есть мечта включить в программу праздника и светомузыкальное лазерное шоу – рабочее название «Из варяг в греки», – сказала Ирина Гребешкова. – Все будет зависеть от финансовых возможностей, но мы надеемся, что и эти планы получится реализовать.

Кроме денежных вопросов в числе рисков она отметила также погодный фактор (все-таки все мероприятия будут проходить на улице и дождь был бы не к месту) и культурные мероприятия с участием реконструкторов в Старой Ладоге и Приозерске, которые будут проходить неделей раньше.

- Мы постараемся сделать все, чтобы привлечь публику в Тихвин, - заверила заместитель главы районной администрации.

Кстати

В средние века русские города в Ганзейском союзе не состояли (кроме Кенигсберга - современного Калининграда), но наши купцы имели тесные деловые отношения с Ганзой. В Великом Новгороде располагались Готский и Немецкий дворы – крупнейшие представительства Ганзы. Торговал с Ганзой и Тихвинский посад: наши купцы имели собственный гостиный двор в Стокгольме, вели дела с Нарвой, Ревелем, Ригой, Любеком. В 20-е годы XVII века на посаде была знаменитая ярмарка, куда приезжали и иноземные купцы. В частности, через тихвинский край шли европейские товары в Москву.