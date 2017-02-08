Это вам не игрушки!

В нашей стране игровые автоматы, как вы знаете, запрещены. Но не все хотят отказываться от легких денег, поэтому азартные игры через Интернет такие дельцы организуют в подполье, на дому.

Недавно следственный отдел совместно с оперативниками тихвинского ОМВД закончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении преступной группы. Три женщины (им от 33 до 40 лет) довольно долго делали в Тихвине бизнес на людях, страдающих игроманией. Эти дамочки снимали квартиры и устраивали там игровые клубы. Теперь им придется предстать перед судом. Кстати, одна из них лет 10 назад уже находилась в подобной ситуации, но тогда преступление было связано с продажей наркотиков.

Как справедливо считают в полиции, нелегальный игровой бизнес – это не только незаконная предпринимательская деятельность и уход от налогов. Но это и поощрение одержимых игрой людей, которые просаживают в таких клубах все деньги, распродают вещи своих семей, залезают в долги, совершают кражи.

За незаконную организацию и проведение азартных игр можно угодить за решетку сроком до шести лет и схлопотать штраф в размере до одного миллиона рублей.

- Правоохранительные органы постоянно ведут работу по противодействию незаконному игорному бизнесу. Однако без помощи горожан найти и привлечь к ответственности организаторов игровых клубов очень сложно, - говорят в тихвинском ОМВД и призывают жителей не оставаться безучастными в борьбе с этим злом. - Сообщить о «нехороших квартирах» можно, обратившись с заявлением в дежурную часть (тел.: 02, 57-002), в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД (48-434, 8921-846-13-88). При желании обращение гражданина может остаться анонимным.