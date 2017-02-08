Новый взгляд на квартплату

На прошлой неделе тихвинцев пытались убедить, что пришла пора повысить жилищные тарифы.

Собрания собственников проходили в Тихвине всю неделю. Народ приглашали целыми микрорайонами в зал районного Дома культуры, однако явка была более чем скромной. К примеру, в пятницу, когда в РДК собирали жителей 7-го и 8-го микрорайонов, зал был занят даже меньше чем на четверть.

- Кворума нет. Собрание неправомочно принимать решения, - начал разговор генеральный директор "Жилья" Владимир Макаренков и предложил встречу все равно провести, хотя бы для того, чтобы ответить на вопросы жителей и рассказать им о предложении коммунальщиков о тарифах.

Если тарифы на воду и тепло утверждают власти (и известно, что они подорожают с июля 2017 года на 6 %), то тарифы на текущий ремонт, содержание имущества и управлением домом принимают сами собственники. Другое дело, что жильцы обычно игнорируют очные собрания, заочные голосования, поэтому решение за них в итоге принимают местные депутаты.

- С лета 2015 года жилищные тарифы на менялись, хотя с тех пор подорожали и материалы, и топливо, и зарплату работникам надо повысить, - пояснили финансисты управляющей компании. Кстати, в том же "Жилье" из-за низких зарплат катастрофически не хватает дворников и сантехников.

Так вот управляющие компании предложили увеличить расценки за содержание, текущий ремонт и управление домом на 11,2 %. По их подсчетам, в среднем квартплата за однокомнатную квартиру после этого подрастет на 73 рубля, за "двушку" - на 111 рублей, а за "трешку" - на 137 рублей в месяц. Поскольку очные собрания были провалены из-за неявки жителей, управляющие компании теперь будут пытаться провести заочные голосования по вопросу увеличения тарифов. Они разошлют по квартирам анкеты с просьбой высказать мнение по размеру тарифов.

В пятницу народ, к слову, не слишком возмущался предлагаемым ростом квартплаты. Людей больше интересовало: почему не выполняются капремонты? почему суммы за "ОДН" такие неприличные? почему плата за отопление размазана на весь год?

По словам Владимира Макаренкова, лишь три дома в Тихвине провели собрания собственников и приняли решение платить за тепло только в холодное время года. Правда, теперь зимой их квартплата пару раз выше чем, летом. Что касается строчки "ОДН", то, возможно, в июле принцип ее формирования областные власти пересмотрят. И программу капитальных ремонтов в этом году обещают исполнить.

- А наша управляющая копания в свою очередь выполняет программу косметических ремонтов подъездов, - заметил Макаренков. - В прошлом году 43 млн рублей было израсходовано на текущий ремонт, в том числе и на ремонт 79 подъездов. В этом планируем сделать не меньше.