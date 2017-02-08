Добрый знак

В воскресенье 5 февраля во Введенском женском монастыре произошло удивительное событие. Одна из икон замироточила.

На икону обратили внимание в День святых новомучеников и исповедников российских, перед Божественной литургией. Замироточил образ святого великомученика Пантелеймона. Перед иконой в тот же день был совершен молебен.

Однозначного ответа на вопрос, почему на иконах вдруг появляется маслянистая, благоухающая жидкость, ученые дать не могут. Верующие же воспринимают этот феномен как чудо.

Считается, что чудотворный образ святого Пантелеймона защищает от бед и недугов. Покровительствует святой не только больным людям, а и врачам, морякам и военным.

Напомним, что Введенский женский монастырь был заново открыт в 2010 году, настоятельницей обители стала монахиня Тафива. Первым зданием, возвращенным монастырю, был храм с надвратной церковью великомученицы Екатерины и мученицы царицы Августы с колокольней. Прежде это здание использовалось под пожарное депо (на первом этаже стояли пожарные машины, помещения не отапливались, были без света). Сейчас в храме регулярно проводятся литургии. В нем установлен кованый иконостас. Над храмом восстановлен барабан купола с крестом . Проведено укрепление стен по всему периметру. Здание отапливается, подключено к электросети. И хотя храм по-прежнему требует колоссального ремонта, но ему уже возвращено историческое духовное значение.