И так сойдет?

Жизнь в коммунальной квартире – не повод претендовать на новоселье за счет государства

Оказывается, если ты живешь в старой бывшей общаге, где на 20 комнат одна уборная, душевая комната и кухня, где многие соседи не относятся к спокойным непьющим и благополучным жильцам, - так вот все это не повод претендовать на улучшение жилищных условий за счет государства. Об этом узнали несколько человек из дома № 3 в 1-м микрорайоне, которых выкинули из очереди на квартиру.

К редакцию газеты недавно обратилась жительница бывшей общаги № 3 в 1-м микрорайоне Людмила Кочнова.

- В этом доме я живу с 1988 года, ордер на комнату получила в 2001-м, - говорит Людмила Викторовна, которая много лет работает в Тихвине библиотекарем. – В общегородской очереди на улучшение жилищных условий я стояла 22 года. Очередь, конечно, ползет медленно, и в прошлом году я числилась лишь 51-й. Но полгода назад из районной администрации мне пришло письмо, в котором сообщили, что я больше не нуждаюсь в улучшении жилищных условий и меня исключили из очереди… Разумеется, меня это возмутило. Да, я прекрасно понимаю, что вряд ли дожила до того момента, когда получила бы квартиру от государства. Но тут дело принципа! Почему комната в бывшей общаге вдруг стала считаться нормальным жильем?

Надо пояснить, что «бывшей» общага стала в 2013 году, когда ей присвоили статус многоквартирного дома. Этажи тогда разделили на коммунальные квартиры. Хотя суть, как вы понимаете, осталась прежней: на 20-30 комнат – по-прежнему один туалет и душ в конце коридора, и кухня общая.

Почему все-таки чиновники решили сократить очередь на квартиры за счет какого-то количества жильцов бывшего общежития (Людмилу Викторовну не одну исключили из очереди), останется загадкой. В администрации Тихвинского района нам отказались комментировать эту ситуацию. И если изменения в жилищной очереди связаны с тем, что в 2013-м общага превратилась в многоквартирный дом, то тогда почему решение о снятии с учета библиотекаря Кочновой было принято лишь в 2016 году?

- Мне это тоже осталось непонятно, - говорит Людмила Кочнова. – Сухим языком официального письма мне написали, что моя комната по размерам превышает нормативы. Я живу в комнате площадью 17 квадратных метров. А нуждаются в жилых помещениях, мол, те, у кого меньше 9,5 квадратных метров. Согласна, я не нуждаюсь в жилом помещении. Но я нуждаюсь в улучшении жилищных условий! Вы попробуйте пожить в нашем доме: сварить обед на кухне, помыться в душе, когда в дверь тут же начинают долбить. А ведь у нас живут и семьи с маленькими людьми, и пожилые люди.

- Причем, назвав наши комнаты коммунальной квартирой, чиновники продолжают подселять в дом спившихся должников, погорельцев и прочих. Хотя вообще-то принято освободившиеся комнаты в коммуналке предлагать сначала жильцам этой же коммунальной квартиры, - продолжает возмущаться Людмила Викторовна. – Более того, в том же Петербурге вообще стараются избавиться от коммуналок: там действует программа, по которой людям дают субсидии на расселение коммунальных квартир. Ну понятно же, что жить с чужими людьми в одной квартире некомфортно и неудобно в бытовом плане. А в Тихвине, получается, наоборот плодят коммуналки!

По букве закона

- По Жилищному кодексу «точкой отсчета» для определения нуждающегося в улучшении жилищных условий действительно является лишь размер жилплощади, - пояснил нам юрист Юрий Скипидарников. - Поэтому если человек обеспечен нормой жилья, и если эти помещения отвечают всем требованиям (в том числе санитарной службы), то этого человека не могут поставить на учет как нуждающегося в жилье. Поскольку площадь комнаты Людмилы Викторовны превышает учетную норму площади жилого помещения на одного человека, то по закону ее не могут поставить в очередь для улучшения жилищных условий, ведь она не относится к категории граждан, нуждающихся в жилье.

Кстати

На учете по улучшению жилищных условий в Тихвине числятся 577 человек. К примеру, в прошлом году в очередь записались 16 человек, а в 2015-м – 47 человек.