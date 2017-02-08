Здесь дымить не надо

Наказывают ли в Тихвине курильщиков, нарушающих антитабачный закон? Об этом на минувшей неделе рассказали в местном ОМВД.

В нашей стране, как вы знаете, действует закон об ограничениях курения табака. Нельзя курить в учреждениях культуры, спорта, медицины, в поездах, автобусах и вокзалах, в лифтах и на детских площадках и еще много где. Но ведь курят! А полицейского у каждого дома не поставишь.

Между тем, за нарушение закона предусмотрена административная ответственность: штраф составляет от 500 до 1500 рублей, а если курильщика застукали на детской площадке, ему грозит до 3000 рублей.

Так вот по словам начальника отдела участковых уполномоченных Евгения Короляка, в этом году к административной ответственности уже привлечено 25 человек. В прошлом году оштрафовали 134 курильщика.