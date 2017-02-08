Не работаешь - доплатят

Управление Пенсионного фонда в Тихвинском районе сообщило жителям, получающим федеральную социальную доплату к пенсии, что ее размер увеличен автоматически. Заявление писать не нужно.

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается только неработающим пенсионерам, если общая сумма их ежемесячного дохода не достигает величины прожиточного минимума (величина прожиточного минимума пенсионера в 2017 году в Ленинградской области – 8503 рубля).

В пенсионном фонде напомнили, что неработающие пенсионеры, которые впервые собираются получать федеральную доплату с 1 января 2017 года, должны будут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. К нему, помимо паспорта, необходимо представить документ, подтверждающий статус неработающего лица (трудовую книжку).

В случае если пенсионер, получающий федеральную социальную доплату, устроится на работу, он обязан безотлагательно проинформировать об этом территориальный орган пенсионного фонда.