Мамам в помощь

С 1 февраля пусть и ненамного, но все-таки увеличены все социальные выплаты.

Выплаты подросли на 5,4 %, то есть на размер инфляции прошлого года. С 1 февраля 2017 года, к примеру, увеличились пособия за счет средств Фонда социального страхования РФ: единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности составит теперь 613 рублей, единовременное пособие при рождении ребенка - 16350 рублей, минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет - 3065 рублей, если ребенок второй - 6131 рублей, максимальный рассчитанный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 23120 рублей.

Женщинам, работающим по трудовым договорам, пособия в связи с материнством выплачивает работодатель. Финансирование осуществляется из средств Фонда социального страхования РФ.

В ряде случаев законодательством предусмотрена возможность получить деньги напрямую из регионального отделения Фонда.