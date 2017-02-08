В горящую избу войти

Как правило, в морозные дни пожаров случается больше. Как раз на прошлой неделе отдел надзорной деятельности Тихвинского района подвел итоги первого месяца 2017 года.

Горячий месяц начался в Рождество, когда в 1-м микрорайоне случился пожар в одной из мастерской по ремонту бытовой техники. Огонь повредил не только помещению мастерской (вместе со всей техникой), но пострадало также помещение соседнего магазина «Магнит» и магазина «Петрович». Позже выяснилось, что причиной возгорания стала неисправная работа холодильника.

8 января выгорела изнутри частная рубленная баня на улице Партизанской. По словам инспекторов, не было необходимой отступки печи от стены (между печью и стеной должен быть воздушный промежуток).

В этот же день на улице Советской из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в деревянной бытовке. И снова - помещение выгорело изнутри.

А 20 января рано утром в поселке Шугозеро на улице Механизаторов произошел пожар в частном деревянном доме. Там тоже топили печь, искры попали на пол и он загорелся. К счастью, сотрудники 114-й пожарной части вовремя подоспели, дом от огня отстояли. Никто не пострадал.